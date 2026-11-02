"Сумні загублені душі": Тайка Вайтіті розніс критиків після невдалої прем'єри "Клари і Сонце"

Новозеландський режисер і актор Тайка Вайтіті відреагував на закиди критиків, які вважають прем'єрний тиждень показу фільму "Клара і Сонце" провалом. Він додав, що знімає кіно не для критиків.

За словами новозеландця, в своїй роботі він завертає увагу на думку глядачів та їх оцінки. Про це режисер написав у своєму Instagram.

"Я майже 15 років не читав жодного відгуку, спрямованого на мене або моїх однокласників. Але я слухаю людей", — вказав новозеландець.

Тайка Вайтіті різко відповів критикам щодо роботи над екранізацією роману "Клара і Сонце" Фото: скриншот

Вайтіті додає, що просить на Гелловін подумати про "ті сумні втрачені душі, які не змогли досягти своїх мрій стати художниками". Він відзначає, що саме така категорія осіб і стала критиками, нагадавши, що раніше ще одна його робота потрапила під шквал критики.

"Це ті самі люди, які також ненавиділи "Кролика Джоджо". Тому неважливо. [Критики] відірвані від реальності. Застаріли. В сміттєвий бак", — написав режисер.

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Прем'єра фільму "Клара і Сонце": що кажуть касові збори та глядачі

Портал Box Office Mojo вказує, що на перші вихідні (23-25 жовтня) загальні касові збори склали трохи більше 800 тис. доларів. За оцінками експертів, бюджет самої екранізації роману Нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґро "Клара і Сонце" перевищив $44 млн.

Критики видання The Guardian, які переглянули стрічку, поставили 1 із 5 балів. Невисокі оцінки з відгуками також зафіксовані на порталі Rotten Tomatoes — там оцінка схвалення має рейтинг 28%.

Тим часом оцінка глядачів різко відрізняється від думки критиків і кіноекспертів. Загальний рейтинг роботи Вайтіті дорівнює 74% на основі відгуків понад 100 осіб, які переглянути картину та написали свої враження.

Профіль фільму на порталі Rotten Tomatoes показує великий розрив в оцінці між критиками та глядачами Фото: Rotten Tomatoes

Наразі прем'єра стрічки триває в кінотеатрах США та Великої Британії. За попередніми оцінками, стрічка встигла загалом зібрати в англомовному прокаті з моменту прем'єри понад $1,2 млн.

Раніше Фокус повідомляв про те, як і чим виділяється нова екранізація Street Fighter в 2026. Фанати відомої франшизи від Capcom тепліше прийняли нову роботу, однак і тут не обійшлося від докорів з боку оглядачів і кіноманів.

Згодом стало відомо, що Вайтіті розповів, чи зробить фільм за "Зоряними війнами". Він заявив, що не зможе зняти стрічку за всесвітом космічної саги, бо проєкт з 2020 року перебуває в замороженому стані.