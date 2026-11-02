От книжных полок до подиумов: как писатели стали новыми лицами модной индустрии (видео)

В США модные бренды и рекламные агентства стремятся активно привлекать к продвижению товаров известных авторов и авторок бестселлеров. СМИ отмечают, что за этой тенденцией скрывается несколько стратегических замыслов.

Важнейшим аспектом является попытка объединить гламур и рекламу, а также повысить узнаваемость авторов и их произведений, а рекламным компаниям и брендам — привлечь новый сегмент пользователей. Об этом говорится в материале The New York Times.

"В прошлом месяце модный бренд Madewell запустил кампанию с участием Леви и трёх других авторов: Майкла Библайла, Даниэль Прескод (пишет о стиле для Marie Claire) и Кайлы Майори", — пишут журналисты.

Креативный директор Madewell Стивен Катерон рассказал СМИ, что его вдохновляет стиль библиотекарей и визуальный язык библиотеки. Он считает, что писатели способны "создавать истории, образы и чувства так, как мы не можем этого сделать с помощью дизайна".

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Такие гламурные возможности противоречат суровой финансовой реальности, с которой сталкиваются писатели. Но поскольку традиционные источники дохода иссякают, моделирование и соглашения с брендами предлагают авторам способ компенсировать потерю гонораров.

Писательница Зеди Смит в рекламной кампании известного бренда

"Когда модные бренды обращаются с предложением о проведении кампании, это не слишком отличается от того, как журнал может обратиться с просьбой о новости", — говорит литературный агент InkWell Management Майкл Мунгиелло.

Даже писатели, пользующиеся значительной институциональной поддержкой, присоединились к этому мероприятию. Штатный журналист The New Yorker и автор книги "Падение Лондона" носил пиджаки, рубашки с воротником и тренч для рекламы J. Crew, которую он описал в электронном письме как "весёлое маленькое дело". Однако он признал, что корреляция между показом мод и продажами книг — это "ноль!"

"Если это считается „патронатом“, то у писателей теперь серьезные проблемы", — с иронией говорит писатель.

Поскольку писатели, как сообщают СМИ, всё чаще полагаются на свои платформы для получения книжных контрактов и привлечения читателей, знаменитости и модные компании перенимают атрибуты литературной жизни. Так, модные дома Dior и Valentino недавно стилизовали книги под аксессуары и арт-объекты.

"Хотя такие звезды, как Опра и Риз Уизерспун, уже давно возглавляют популярные книжные клубы, к ним присоединилось новое поколение знаменитостей. Среди них — Дуа Липа, Дакота Джонсон и модель Кая Гербер, у которых есть более новые книжные клубы, которые чаще имеют более острые, но менее известные коммерческие названия, которые чаще можно увидеть на модных литературных мероприятиях, чем в длинных библиотечных списках Манхэттена", — говорится в материале.

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