Від книжкових полиць до подіумів: як письменники стали новими обличчями модної індустрії (відео)

У США модні бренди та рекламні агенції намагаються активно долучити до просування товарів відомих авторів і авторок бестселерів. ЗМІ вказують, що за цією тенденцією ховаються кілька стратегічних задумів.

Найважливішим аспектом є спроба поєднати гламур і рекламу, а також збільшити впізнаваність авторів з їх творами, а рекламні компанії та бренди — новий сегмент користувачів. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

"Минулого місяця модний бренд Madewell випустив кампанію за участю Леві та трьох інших авторів: Майкла Біблайла, Даніель Прескод (пише про стиль для Marie Claire) та Кайли Майорі", — пишуть журналісти.

Креативний директор Madewell Стівен Катерон розповів ЗМІ, що його надихає стиль бібліотекарів і візуальна мова бібліотеки. Він вважає письменників здатними "створювати історії, образи та почуття способами, які ми не можемо через дизайн".

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Такі гламурні можливості суперечать суворій фінансовій реальності для письменників. Але так як традиційні джерела доходу висихають, моделювання та угоди з брендами пропонують авторам спосіб компенсувати зникнення гонорарів.

Письменниця Зеді Сміт у рекламній кампанії відомого бренду

"Коли модні бренди звертаються за кампанією, це не надто відрізняється від того, коли журнал може звернутися за новиною", — каже літературний агент InkWell Management Майкл Мунгієлло.

Навіть письменники з значною інституційною підтримкою долучилися до цієї події. Штатний журналіст The New Yorker і автор книги "Падіння Лондона" носив піджаки, сорочки з коміром і тренч для реклами J. Crew, яку він описав у електронному листі як "веселу маленьку веселу справу". Однак він визнав, що кореляція між моделюванням і продажами книг — це "нуль!"

"Якщо це вважається "патронатом", то письменники тепер мають серйозні проблеми", — з іронією говорить письменник.

Оскільки письменники, пише ЗМІ, дедалі більше покладаються на свої платформи для отримання книжкових контрактів і залучення читачів, то знаменитості та модні компанії переймають атрибути літературного життя. Так модні будинки Dior і Valentino нещодавно стилізували книги як аксесуари та арт-предмети.

"Хоча такі зірки, як Опра та Різ Візерспун, давно керують популярними книжковими клубами, до них приєдналося нове покоління знаменитостей. серед яких Дуа Ліпа, Дакота Джонсон і модель Кая Гербер, які мають новітніші книжкові клуби, які частіше мають гостріші, але менш відомі комерційні назви, які можна побачити на модних літературних заходах, ніж у довгих бібліотечних списках Мангеттена", — йдеться в матеріалі.

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