Словарь Collings выбрал слово 2026 года: что такое "mogging" и при чем здесь "зумеры" из "альфа"

Словарь Collins Dictionary выбрал слово 2026 года — термин "mogging" (моггинг). Оно означает состояние, когда кто-то или что-то превосходит формы, масштабы или намерения людей, а в некоторых контекстах может означать шутку, комплимент и даже оскорбление.

В пояснении к своему решению в Collins Dictionary отмечается, что слово прошло 10-летний путь эволюции, начавшись в интернет-культуре бодибилдинга, а затем стало активно использоваться молодежью. Об этом говорится в блоге издателей.

"Это прекрасный пример того, как поколение Z и поколение альфа переняли это слово и превратили его в юмористический сленг, сделав язык своим собственным и "заставив" остальных из нас последовать их примеру", — отметил директор Collins Алекс Бикрофт.

Представители Collins Dictionary отмечают, что слово "моггинг" стало популярным среди поклонников бодибилдинга, а затем проникло в молодежную среду. За это время оно перекочевало из сообществ, объединяющих людей, стремящихся улучшить свою физическую форму, в сленг молодежи и подростков.

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В настоящее время это слово активно используется не только для сравнения кого-либо по параметрам, размерам или форме. Второе значение, которое вкладывают в него зумеры и поколение "альфа", касается ситуаций, когда кто-то или что-то имеет явное преимущество.

В целом лексикографы компании отобрали десятку слов, которые активно поступают из лексического оборота англоязычных стран. По их подсчетам, употребление слова "моггинг" выросло на 210% в годовом исчислении в социальных сетях и продолжает активно распространяться в различных сферах.

Ранее Фокус сообщал о самом красивом слове в мире. Платформа для изучения языков Babbel совместно с группой лингвистов, писателей и экспертов по культуре определила победителя в рейтинге самых красивых слов в мире.

Впоследствии стало известно, что в США выбрали слово 2026 года. Им оказалось понятие "максинг", означающее совершение действий, направленных на оптимизацию дел или действий до допустимого уровня.