Словник Collings обрав слово 2026 року: що таке mogging і до чого тут "зумери" з "альфа"

Словник Collins Dictionary обрав слово 2026 року, який є поняття "mogging" (моггінг). Воно означає стан, коли хтось чи щось перевершує форми, масштаби чи наміри людей, а в деяких контекстах може означати жарт, комплімент і навіть образу.

В поясненні до свого рішення в Collins Dictionary додають, що слово пройшло 10 років еволюції від інтернет-культури бодибілдингу, а потім — стало активним у вжитку молоді. Про це йдеться в блозі видавців.

"Це чудовий приклад того, як покоління Z та покоління альфа перейняли слово і перетворили його на гумористичний сленг, зробивши мову своєю власною та "моґуючи" решту з нас", — відзначив директор Collins Алекс Бікрофт.

Представники Collins Dictionary підкреслюють, що слово "моггінг" стало трендовим серед фанатів бодибілдингу, а потім — проникло в молодіжні компанії. За цей час воно перекочувало зі спільнот, які об'єднують людей в роботі над покращенням свого тіла, до сленгу молоді та підлітків.

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Наразі це слово активно використовують не тільки в співвідношенні між кимось за параметрами, розмірами чи формою. Друге значення, яке вкладають зумери та покоління "альфа", стосується ситуацій, де хтось чи щось має явну перевагу.

Загалом лексикографи компанії обрали десятку слів, які активно надходять зі слововжитку англомовних країн. За їх підрахунками, слово "моггінг" зросла на 210% у річному співвідношенні в соцмережах і продовжує активно розповсюджуватися в різних сферах.

Раніше Фокус повідомляв про найгарніше слово у світі. Платформа для вивчення мов Babbel спільно з групою лінгвістів, письменників та експертів з культури визначила переможця в рейтингу найгарніших слів у світі.

Згодом стало відомо, що в США обрали слово 2026 року. Ним виявилося поняття "максинг", що означає робити щось, що вимагає дій для оптимізації справ чи дій до допустимого рівня.