Во Франции объявили лауреата Гонкуровской премии 2026 года: что известно об авторе и его романе

Во Франции объявили лауреата Гонкуровской премии — главной литературной награды страны. Победителем этого года стал писатель Филипп Женада за свой роман "Незнакомка с набережной Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel), в котором раскрывается история громкого нераскрытого убийства.

В финале его роман набрал большинство голосов членов жюри и получил главную награду французской литературы. Об этом сообщают издания Le Monde и Le Figaro.

Объявление Филиппа Жанада победителем Гонкуровской премии этого года

"Я рад", — кратко прокомментировал свою победу лауреат премии.

СМИ пишут, что в своём тринадцатом романе "Незнакомка с набережной Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel) исследовал и описал историю громкого убийства 29-летней натурщицы Луизы Кансо. Известная натурщица и модель позировала для художников, приехав в Париж из глубинки.

Натурщицу нашли мертвой 7 сентября 1949 года со следами насильственной смерти на набережной Жавель, но правоохранительные органы так и не смогли найти виновного в этом деле. Жанада собрал архивные материалы и документы по этому делу, написав книгу в стиле современного детектива на стыке трукрайма и классики расследований в литературе.

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Филипп Жанада комментирует получение Гонкуровской премии

Французские СМИ пишут о положительных и восторженных отзывах об этой книге. Они также прогнозируют, что после объявления автора победителем, который получит символическую премию в размере 10 евро, произойдет взрывной рост продаж книги как лауреата премии.

Ранее Фокус сообщал о том, как во Франции учреждена новая премия для книг, написанных с помощью ИИ. Группа энтузиастов учредила премию имени Блеза Паскаля, в рамках которой победителям предлагается денежное вознаграждение и публикация их произведений.

Впоследствии стало известно, что номинанта на Гонкуровскую премию уличили в использовании ИИ. Позже издательство сообщило, что прекращает сотрудничество с автором из-за наличия в предоставленных документах следов алгоритмов искусственного интеллекта.