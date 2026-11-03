У Франції оголосили переможця Гонкурівської премії 2026: що відомо про автора та його роман
У Франції оголосили переможця Гонкурівської премії — головної літературної відзнаки країни. Цьогорічним переможцем став письменник Філіпп Женада за свій роман "Незнайомка з набережної Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel), де розкривається історія гучного нерозкритого вбивства.
У фіналі його роман отримав більшість голосів членів журі та отримав головну відзнаку французької літератури. Про це повідомляють видання Le Monde та Le Figaro.
"Я радію", — коротко прокоментував свою перемогу переможець премії.
ЗМІ пишуть, що в своєму тринадцятому романі "Незнайомка з набережної Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel) вивчав і написав історію про гучне вбивство 29-річної натурниці Луїзи Кансо. Відома натурниця та модель позувала для художників, приїхавши до Парижа з глибинки.
Натурницю знайшли мертвою 7 вересня 1949 року зі слідами насильницької смерті на набережній Жавель, але правоохоронці так і не змогли знайти винуватця історії. Жанада зібрав архівні матеріали та документи про цю справу, написавши книжку в стилі сучасного детективу на стику трукрайму та класики розслідувань в літературі.
Французькі ЗМІ пишуть про позитивні та схвальні відгуки до цієї книжки. Вони також передбачають, що після оголошення автора переможцем, який отримає символічну премію в 10 євро, відбудеться вибухове зростання продажів роботи як переможця премії.
Раніше Фокус повідомляв про те, як у Франції започатковано нову премію для книжок, написаних з ШІ. Група ентузіастів заснувала премію імені Блеза Паскаля, в якій пропонує переможцям грошову винагороду та публікацію своєї творчості.
Згодом стало відомо, що номінанта на Гонкурівську премію викрили в використанні ШІ. Пізніше видавництво повідомило, що розриває з автором співпрацю через наявність у наданих документах слідів алгоритмів штучного інтелекту.