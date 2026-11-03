У Франції оголосили переможця Гонкурівської премії 2026: що відомо про автора та його роман

У Франції оголосили переможця Гонкурівської премії — головної літературної відзнаки країни. Цьогорічним переможцем став письменник Філіпп Женада за свій роман "Незнайомка з набережної Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel), де розкривається історія гучного нерозкритого вбивства.

У фіналі його роман отримав більшість голосів членів журі та отримав головну відзнаку французької літератури. Про це повідомляють видання Le Monde та Le Figaro.

Оголошення Філліпа Жанада переможцем цьогорічної Гонкурівської премії

"Я радію", — коротко прокоментував свою перемогу переможець премії.

ЗМІ пишуть, що в своєму тринадцятому романі "Незнайомка з набережної Жавель" (L’Inconnue du quai de Javel) вивчав і написав історію про гучне вбивство 29-річної натурниці Луїзи Кансо. Відома натурниця та модель позувала для художників, приїхавши до Парижа з глибинки.

Натурницю знайшли мертвою 7 вересня 1949 року зі слідами насильницької смерті на набережній Жавель, але правоохоронці так і не змогли знайти винуватця історії. Жанада зібрав архівні матеріали та документи про цю справу, написавши книжку в стилі сучасного детективу на стику трукрайму та класики розслідувань в літературі.

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Філіпп Жанада коментує отримання Гонкурівської премії

Французькі ЗМІ пишуть про позитивні та схвальні відгуки до цієї книжки. Вони також передбачають, що після оголошення автора переможцем, який отримає символічну премію в 10 євро, відбудеться вибухове зростання продажів роботи як переможця премії.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Франції започатковано нову премію для книжок, написаних з ШІ. Група ентузіастів заснувала премію імені Блеза Паскаля, в якій пропонує переможцям грошову винагороду та публікацію своєї творчості.

Згодом стало відомо, що номінанта на Гонкурівську премію викрили в використанні ШІ. Пізніше видавництво повідомило, що розриває з автором співпрацю через наявність у наданих документах слідів алгоритмів штучного інтелекту.