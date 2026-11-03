Редкие и уникальные литографии "Дали" выставят на аукцион: что известно о цене экспонатов (фото)

В шотландском Глазго на аукционе будут выставлены ранее неизвестные работы испанского художника Сальвадора Дали. Речь идет о редкой коллекции литографий, созданной этим культовым художником.

Эрик Кромби из Crombie's Auctioneers сообщил, что речь идет о 30 работах из коллекции, созданных испанским художником-сюрреалистом. Об этом сообщает BBC.

СМИ сообщает, что предыдущий владелец коллекции связался с представителями аукционного дома. Он заявил, что переезжает за границу и не может забрать литографии с собой.

"Найти одну подлинную, подписанную от руки картину Дали — большая редкость, но открытие целой частной коллекции такого масштаба — это знаменательное событие для мира искусства. Чтобы оценить это в перспективе, никогда раньше не было частной коллекции такого размера, особенно в последнее время, которую можно было бы выставить на аукцион", — сказал г-н Кромби.

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Часть литографий из редкой коллекции работ Сальвадора Дали Фото: crombiesauctioneers.co.uk

Он отметил, что одним из самых ярких произведений коллекции была "Завоевание космоса" (серия из шести работ, посвященных темам космоса, науки и Вселенной), которые до сих пор хранятся в оригинальной коробке 1974 года. Представитель аукционного дома сообщил, что коллекция ещё находится на рассмотрении, и в ней также были работы другого испанского художника.

"Обычно их распродавали в течение года, поэтому найти полный комплект в оригинальной коробке — это действительно неслыханно. Вот столько… Мы всё ещё распаковываем её, потому что многое готовили к хранению, поэтому сейчас мы открываем её, но считаем, что стоимость коллекции может составить от 80 до 120 000 фунтов стерлингов", — говорит мистер Кромби.

Сам каталог аукциона будет доступен для просмотра онлайн с четверга. Сами произведения искусства культового сюрреалиста будут в открытом доступе с 21 ноября до самого аукциона 24 ноября.

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Впоследствии стало известно, что картина Густава Климта будет выставлена на аукцион по баснословной цене. Эксперты отмечают, что стоимость картины во время торгов может превзойти все ожидания.