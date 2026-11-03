Рідкісні та унікальні літографії Далі виставлять на аукціон: що відомо про ціну експонатів (фото)

У шотландському Глазго на аукціоні будуть виставлені раніше невідомі роботи іспанського художника Сальвадора Далі. Мова йде про рідкісну колекцію літографій, яку зробив культовий митець.

Ерік Кромбі з Crombie's Auctioneers сказав, що мова йде про 30 робіт з колекції, які були зроблені іспанським художником-сюрреалістом. Про це повідомляє BBC.

ЗМІ вказує, що попередній власник колекції зв'язався з представниками аукційного дому. Він заявив, що переїжджає за кордон і не може забрати літографії з собою.

"Знайти одного автентифікованого, підписаного вручну Далі — рідкість, але відкриття цілої приватної колекції такого масштабу — це велика подія для світу мистецтва.Щоб поставити це в перспективу, ніколи раніше не було приватної колекції такого розміру, особливо останнім часом, щоб виставити на аукціон", — сказав пан Кромбі.

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Частина літографій з рідкісної колекції робіт Сальвадора Далі Фото: crombiesauctioneers.co.uk

Він зазначив, що одним із найяскравіших творів колекції була "Завоювання космосу" (набір із шести творів, що досліджують теми космосу, науки та всесвіту), які досі зберігаються в оригінальній коробці 1974 року. Представник аукційного дому сказав, що колекцію ще переглядають, і в ній також були роботи іншого іспанського художника.

"Зазвичай їх розбирали протягом року, тож знайти повний комплект в оригінальній коробці — це справді нечувано. Ось так багато… Ми все ще розкриваємо його, бо багато чого готували до зберігання, тож зараз ми відкриваємо це, але вважаємо, що вартість колекції може бути від £80,000 до £120,000", — говорить пан Кромбі.

Сам каталог аукціону буде доступний для перегляду онлайн з четверга. Самі твори мистецтва культового сюрреаліста будуть в відкритому доступі з 21 листопада до самого аукціону 24 листопада.

Раніше Фокус розповідав про те, як дві "звичайні таблички" однієї сім'ї виявилися втраченими шедеврами. Виявилося, що вони є рідкісними творами Франческо Ксанто Авеллі, одного з митців часів Відродження 16 сторіччя.

Згодом стало відомо, що картину Густава Клімта пустять з молотка за шалену ціну. Фахівці говорять, що вартість картини під час торгів може перевершити всі очікування.