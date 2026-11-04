Когда хочется чего-то нового: что такое джаз-фанк и почему он должен быть в вашем плейлисте (видео)

В конце 1950-х — 1960-х годов в США начали активно смешивать элементы классического джаза с игривым настроением фанка. Так на мировую музыкальную сцену вышел новый жанр, ставший одной из визитных карточек массовой культуры.

За время своего существования стиль джаз-фанк претерпел эволюцию — от быстрых и стремительных партий до продолжительных атмосферных инструментальных композиций. Об этом пишет The New York Times.

"В своей основе джаз-фанк представлял собой диалог между традицией и будущим. Здесь есть синтезаторы, электропианино, мощные басовые линии и сложные барабанные паттерны, которые вернули джаз на сцену танца и фанка, не отказываясь от желания рисковать в экспериментах", — говорится в материале.

СМИ пишут, что этот стиль разросся до небывалых масштабов — некоторые музыканты склонялись к ночным клубным выступлениям, а другие "стремились к космическим видениям, политическому сознанию или медитативной трансцендентности". Однако лучший джаз-фанк "всегда понимал, что сложность композиций может сосуществовать с чистым удовольствием".

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"Джаз-фанк напоминает нам, что инновации возникают, когда артисты выходят за рамки, доверяют своим инстинктам и позволяют ритмике проявиться", — говорится в обзоре СМИ.

Современный джаз-фанк сочетает в себе элементы танцевальной музыки и страсти

Издание пишет, что за более чем 65 лет существования стиля в нём происходили изменения, а сам он находился под влиянием слушателей и различных течений исполнителей. Показательно, что, по данным Music Metrics Vault по состоянию на 2025 год, джаз-фанк уступает другим стилям и до сих пор остается в своей нише, однако охват по уровню прослушивания в разных странах исчисляется миллионами прослушиваний.

Так, среди ведущих музыкантов этого стиля выделяются Джордж Бенсон, Патриция Рашен, Херби Хэнкок из США, японец Масаёси Таканака и американская джаз-фанк-группа The Meters. Также в топ-10 входят такие исполнители, как The Bamboos из Австралии, Cortex из Франции и нидерландская певица Кэнди Дафлер.

Ранее Фокус сообщал о том, как Том Харди выпустил рэп-альбом. Актёр выпустил альбом под псевдонимом Frankie Pulitzer, в который войдут 15 композиций.

Впоследствии стало известно, почему меломаны отказываются от стриминга в пользу CD-дисков. Британская сеть по продаже дисков и пластинок John Lewis сообщает о скачкообразном росте интереса людей к культовым CD-дискам.