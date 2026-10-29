Милениалы расплакались бы от счастья: почему меломаны отказываются от стриминга в пользу CD-дисков

Британская сеть по продаже дисков и пластинок John Lewis сообщает о скачкообразном росте интереса людей к культовым CD-дискам. В настоящее время объемы продаж CD-плееров и CD-дисков выросли на 98% и 16% соответственно по сравнению с июлем 2026 года.

Одной из ключевых причин возврата к культовым дискам стали усталость от стриминговых платформ и желание "ощущать музыку". Об этом говорится в материале The Guardian.

Впервые тенденцию к возвращению к физическим носителям музыки начали замечать в США в конце 2025 года. Издание The New York Times отмечает, что с осени поколения "зумеров" и "альфа" стали проявлять более активный интерес к винтажному стилю, в частности как к проигрывателям, так и к музыке на физических носителях.

По данным издания Verge, уже в сентябре 2026 года в США, Великобритании и Австралии был отмечен рост продаж дисков и проигрывателей в диапазоне от 8% до 45% в годовом исчислении. Среди основных причин покупатели называли несколько — усталость от стриминговых платформ, высокие цены на платную музыку и желание иметь собственную коллекцию записей.

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Кроме того, в англоязычных странах люди в возрасте от 15 до 35 лет всё больше интересуются редкими виниловыми пластинками и проигрывателями. Однако эксперты осторожно говорят о постепенном росте интереса к "твердым носителям", которые пока еще остаются нишевым товаром, и полного отказа от стриминга пока не наблюдается.

"Мне не нужен Spotify": пять историй о любви к CD

Журналисты The Guardian в конце октября 2026 года пообщались с несколькими меломанами разного возраста — от 30 до 67 лет, которые по разным причинам вернулись к "олдскулу". 67-летний Эндрю Уэйлс из Лондона говорит, что хранит коллекцию из 10 тысяч компакт-дисков с конца 1980-х годов, и добавляет, что до сих пор любит слушать музыку только с физических носителей.

"Мне не нужен Spotify. Дело в том, что я люблю слушать музыку и всегда предпочитал иметь её в физическом виде. Размер CD позволяет мне хранить у себя все мои записи, несмотря на то, что я живу в двухкомнатной квартире, а не в загородном поместье, так что это ещё один плюс", — говорит житель Лондона.

CD-диски снова входят в моду среди слушателей разного возраста Фото: Pexels

Вторую причину называет 32-летняя молодая мама Габриэла Кроули. Женщина рассказывает, что с рождением детей и знакомством с мужем перешла с виниловых пластинок на CD-диски из-за размеров проигрывателей и опасений, что малыши могут разбить или повредить винилы.

"Коллекция CD помогает мне преодолеть „парадокс выбора“, который несет с собой стриминг. Вместо того чтобы зацикливаться на бесконечных вариантах, ты более глубоко знакомишься с тем, что у тебя уже есть. Я считаю это гораздо более удовлетворительным способом взаимодействия с музыкой. К тому же мне не навязывают автозапуск или плейлисты, созданные искусственным интеллектом", — говорит британка.

53-летний Нил Каминг из Глостера говорит, что давно является поклонником компакт-дисков и покупает любимую музыку в сетях магазинов или напрямую у оптовиков. Кроме того, у него есть две простые причины для покупки CD — поддержка музыкантов (Нил любит инди и фолк) и желание держать музыку рядом с собой.

"Когда я покупаю их, это означает, что диск навсегда остаётся в моей собственности. В то же время стриминг означает, что вы фактически арендуете музыку, и она может исчезнуть с сайтов. Мне нравится ритуал выбора CD и установки его в проигрыватель — это более приятный опыт, чем просто нажимать "play" в приложении", — говорит мужчина.

Еще двое опрошенных — 65-летняя канадка Аша Варадхараджан и 63-летний Эд из Лондона — говорят, что у них есть устройства для компакт-дисков еще с конца 1990-х годов. Они отмечают, что CD имеют длительный срок службы, позволяют забыть о прокрутке треков, а цена на носители — очень низкая.

"Музыка на CD дарит мне нечто осязаемое и ощутимое. Хороший цифровой источник теперь увлекает не меньше, чем хороший проигрыватель пластинок", — говорит британец.

Ранее Фокус сообщал о том, что мужчина узнал реальную стоимость своей коллекции дисков. Блогер пытался продать ценные носители, но в магазинах их приняли за копейки.

Впоследствии стало известно, как музыка стала инструментом на выборах в Бразилии. Одним из главных трендов среди местных избирателей стало привлечение фан-клубов различных мировых знаменитостей, которые включились в политические дебаты перед голосованием.