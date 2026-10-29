Мілеаніли заплакали від щастя: чому меломани відмовляються від стримінгів на користь CD-дисків

Британська мережа продажів дисків і платівок John Lewis повідомляє про стрибкоподібне зростання інтересу людей до культових CD-дисків. Наразі рівень купівлі CD-програвачів і CD-дисків виросли на 98% та 16% відповідно з липня 2026 року.

Однією з ключових причин повернення до культових дисків стали втома від стримінгових платформ і бажання "відчувати музику". Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Вперше тенденцію до повернення на фізичні носії музики почали помічати в США наприкінці 2025 року. Видання The New York Times вказує, що з осені покоління "зумерів" та "альфа" активніше зацікавилися вінтажним стилем, зокрема як програвачами, так і музикою на твердих носіях.

За даними видання Verge, вже у вересні 2026 року в США, Великій Британії та Австралії помічено зростання в купівлі дисків і програвачів у діапазоні від 8% до 45% у співвідношенні рік до року. Серед головних причин покупці вказували кілька — втому від стримінгових платформ, високі ціни на платну музику та бажання мати власну колекцію записів.

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Також покоління від 15 до 35 років у англомовних країнах усе більше цікавиться рідкісними вінілами та програвачами. Однак експерти обережно говорять про поступове зростання інтересу до "твердих носіїв", які поки ще лишаються нішевим товаром і повної відмови від стримінгів наразі не спостерігається.

"Мені не потрібен Spotify": п'ять історій про любов до CD

Журналісти The Guardian наприкінці жовтня 2026 поспілкувалися з кількома меломанами різного віку — від 30 до 67 років, які з різних причин повернулися до "олдскулу". 67-річний Ендрю Вейлс із Лондона говорить, що тримає колекцію в 10 тисяч компакт-дисків з кінця 1980-хх і додає, що досі любить слухати музику лише з твердих носіїв.

"Мені не потрібен Spotify. Факт у тому, що мені подобається слухати музику, і я завжди віддавав перевагу володіти нею у фізичній формі. Розмір формату CD дозволяє мені володіти номером, який я маю, незважаючи на те, що живу у двокімнатній квартирі, а не в заміському маєтку, тож це ще один плюс", — каже мешканець Лондона.

CD-диски знову повертаються в моду для слухачів різного віку Фото: Pexels

Другу причину називає 32-річна молода мама Габріела Кроулі. Жінка розповідає, що з народженням дітей та знайомство із чоловіком перейшла з вінілових платівок до CD-дисків через розміри програвачів і побоювання, що малеча може розбити чи пошкодити вініли.

"Колекція CD допомагає подолати мені парадокс вибору", який приносить стримінг. Замість того, щоб бути паралізованим нескінченними варіантами, ти стаєш більш інтимно знайомим із тим, що маєш. Я вважаю це набагато більш задовільним способом взаємодії з музикою. До того ж, мені не нав'язують автозапуск чи плейлисти, створені штучним інтелектом", — каже британка.

53-річний Ніл Камінг із Глостера каже, що є давнім фанатом компакт-дисків і купує улюблену музику через мережі магазинів або напряму в гуртів. Також у його купівлі CD є дві прості мети — підтримка музикантів (Ніл любить інді та фолк) та тримати музику поруч із собою.

"Коли я купую їх, то це означає, що назавжди володію диском. У той же час стримінг означає, що ви фактично орендуєте музику, і вона може зникнути із сайтів. Мені подобається ритуал вибору CD і встановлення його в автомат — це приємніший досвід, ніж просто натискати play у додатку", — каже чоловік.

Ще двоє опитаних — 65-річна канадка Аша Варадхараджан і 63-річний Ед із Лондона — говорять, що мають пристрої для компакт-дисків ще з кінця 1990-х років. Вони кажуть, що CD мають тривалий термін служби, дозволять забути про скролінг треків, а ціна на носії є дуже дешевою.

"Музика на CD дає мені щось тактильне і відчутне. Гарне цифрове джерело тепер так само захоплює, як і хороший програвач платівок", — говорить британець.

Раніше Фокус повідомляв про те, що чоловік дізнався реальну вартість колекції дисків. Блогер намагався продали цінні носії, але в магазинах їх прийняли за копійки.

Згодом стало відомо, як музика стала інструментом на виборах у Бразилії. Одним із головних трендів серед місцевих виборців стало залучення фангруп різних світових знаменитостей, які вступили в політичні дебати перед голосуванням.