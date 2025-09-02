Чоловік хотів позбутися старих DVD-дисків: реальна вартість раритетів його шокувала (відео)

Британець Кейл Макерлю вирішив перебрати старі диски з фільмами та серіалами, продавши їх у ломбарді. Коли чоловік приніс величезну сумку з дисками, то виявилося, що вона коштує лише кілька фунтів.

Чоловік вирішив принести в популярний ломбард мережі CeX, де хотів дізнатися ціну, як це видно на ролику чоловіка в Tiktok.

Менш ніж за добу відео британця стало вірусним — набрало понад 150 тис. переглядів. Серед дисків, які Кейл приніс до магазину, були відомі фільми та серіали, як "Сутінки", "Секс і місто" та низку інших.

"Скільки ж CeX мені дасть за це?" — запитав він.

Коли Кайлі виклав диски на прилавок, у магазині підрахували, що їх продадуть приблизно за £50 (2770 грн). Але самому власнику за половину колекції запропонували лише 4 фунти (221 грн). Решту 50 дисків у тій філії взагалі відмовилися приймати.

Тоді він поїхав у відділення CeX у Сток-он-Тренті, де цілий поверх відведено під DVD. Однак і там результат його розчарував: другий сертифікат склав таку ж суму — 3,2 фунти (177 грн)

"Тобто у сумі близько £7.20 (398 грн) за 100 DVD! Мене що, обдурили?" — підсумував він у своєму кліпі.

Реакція користувачів

До популярного ролика чоловіка почали активно описати колишні власники таких раритетів. Вони почали ділитися своїми історіями та думками про побачене:

"За таку ціну я б просто залишив їх собі або віддав у благодійність";

"Я купив 30 DVD за £1.50, а ще 90 придивляюся за три фунти";

"CeX дав мені £2.54 за 50 дисків кілька років тому. Я був шокований і сказав: це все? Він вже збирався віддати їх назад після 10 хвилин перевірки, і я мав би погодитися. Тепер просто віддаю все у благодійність, коли наводжу лад";

"Чесно, не віддаю свої диски за копійки. Краще продати на аукціоні за непогані гроші".

