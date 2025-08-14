Жінка знайшла дитячі картки з Покемонами: фахівці приголомшили її вартістю колекції (відео)

Одна жінка вирішила переглянути речі на зберіганні та знайшла старий альбом з картками Покемонів, який вирішила продати. Коли спеціалісти проглянули колекцію, то приголомшили її новиною — за цю колекцію можна буде отримати на аукціоні солідні кошти.

Related video

Героїня історії не могла повірити, що звичайні картки з відомої франшизи можуть мати ціну цілого статку, як це помітно на відео в Tiktok.

Ролик зі знахідкою жінки став вірусним — набрав понад 1,3 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як власниця альбому звернулася до спеціалістів із Pokémon, щоб оцінити старий альбом, заповнений колекційними картками,

Продавці відразу зрозуміли значущість колекції та почали знімати себе, переглядаючи альбом і дивуючись його вмісту.

"Клієнтка принесла альбом, який знайшла на зберіганні. Спитала, чи він щось вартий…" — підписали спеціалісти своє відео, де переглядали картки.

Продавець пояснив, що багато карток оцінюються в £36–73 кожна, а їхня вартість значно зростає, якщо вони у відмінному стані. За оцінками фахівців, сам альбом і колекція перебували в дуже гарному стані.

"Я й не уявляла. Я думала, що це може бути кілька сотень доларів", — зізнається власниця альбому в розмові зі спеціалістами.

У її колекції також була картка з покемоном Чаризардом першого видання, яку продавали за понад £220 тисяч (майже 12,4 млн грн) на аукціоні, хоча її картка була німецькою, що може вплинути на ціну. Також спеціалісти знайшли кілька рідкісних карток таких як Crystal Lugia та картку Gyarados першого видання.

Жінка ввічливо запропонувала подарувати продавцям будь-яку картку, яка їм сподобалася, але вони відмовилися через величезну вартість.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі визнавали, що були шоковані побаченою колекцією жінки. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Уся колекція коштує точно близько ста тисяч доларів";

"Пенсія забезпечена, лол";

"Вона знайшла справжню золоту жилу";

"Це неймовірно. Вона здається дуже доброю людиною, я радий, що вона прийшла до вас і не потрапила на шахраїв".

Раніше Фокус повідомляв, що пара знайшла під час ремонту неочікувану знахідку. Подружжя з Канади показало неймовірні речі, знайдені у стіні їхнього будинку.

Згодом стало відомо, як жінка знайшла дивну колекцію доньки. Мешканка Торонто (Канада) помітила, що її звичний набір ложок став поступово змінюватися, і швидко з'ясувала причину.