Жінка помітила дивину з ложками і розкрила несподівану таємницю доньки (фото)

Мешканка Торонто (Канада) помітила, що її звичний набір ложок став поступово змінюватися, і швидко з'ясувала причину.

З'ясувалося, що ложки потрапляли в дім із різних місць, оскільки її дочка брала їх із собою, а повертала вже інші. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

У Торонто (Канада) жінка на ім'я Аніта помітила незвичайну деталь, коли відкрила шухляду зі столовими приладами — її ложки раптом стали "різношерстими". На перший погляд дрібниця, але розгадка виявилася кумедною і швидко розлетілася мережею.

Історія почалася з того, що Аніта звернула увагу, що звичний набір столових приладів став поступово "розбавлятися" чужими ложками. Ситуація прояснилася майже відразу. Винуватицею виявилася її 24-річна донька, яка живе разом із нею.

За словами Аніти, вона часто бере столове приладдя на роботу або до свого хлопця, а повертає вже інше.

"Залишилося зовсім небагато однакових ложок. З виделками ситуація краща — їх частіше вдається повернути", — розповіла жінка.

У кухонній шухляді опинилося відразу кілька різних наборів Фото: Reddit

З'ясувалося, що ложки потрапляли в дім з різних місць: з роботи доньки, з квартири її хлопця, де живе ще четверо сусідів, а іноді й зі студентських компаній. Цей обмін тривав кілька місяців, і в підсумку в шухляді опинилося відразу кілька різних наборів.

Аніта вирішила не влаштовувати скандал і сприйняла ситуацію з гумором, хоча її донька поки не знає, що історія стала вірусною.

"Я просто дочекаюся, коли вона переїде, віддам їй усі ложки і куплю собі нові", — сказала вона.

