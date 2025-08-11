Женщина заметила странность с ложками и раскрыла неожиданную тайну дочери (фото)

Жительница Торонто (Канада) заметила, что ее привычный набор ложек стал постепенно меняться, и быстро выяснила причину.

Выяснилось, что ложки попадали в дом из разных мест, так как ее дочь брала их с собой, а возвращала уже другие. Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit.

В Торонто (Канада) женщина по имени Анита заметила необычную деталь, когда открыла ящик со столовыми приборами — ее ложки вдруг стали "разношерстными". На первый взгляд мелочь, но разгадка оказалась забавной и быстро разлетелась по сети.

История началась с того, что Анита обратила внимание, что привычный набор столовых приборов стал постепенно "разбавляться" чужими ложками. Ситуация прояснилась почти сразу. Виновницей оказалась ее 24-летняя дочь, живущая вместе с ней.

По словам Аниты, она часто берет столовые приборы на работу или к своему парню, а возвращает уже другие.

"Осталось совсем немного одинаковых ложек. С вилками ситуация получше — их чаще удается вернуть", — рассказала женщина.

В кухонном ящике оказалось сразу несколько разных наборов Фото: Reddit

Выяснилось, что ложки попадали в дом из разных мест: с работы дочери, из квартиры ее парня, где живет еще четверо соседей, а иногда и из студенческих компаний. Этот обмен длился несколько месяцев, и в итоге в ящике оказалось сразу несколько разных наборов.

Анита решила не устраивать скандал и восприняла ситуацию с юмором, хотя ее дочь пока не знает, что история стала вирусной.

"Я просто дождусь, когда она переедет, отдам ей все ложки и куплю себе новые", — сказала она.

