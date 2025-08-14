Женщина нашла детские карточки с Покемонами: специалисты ошеломили ее стоимостью коллекции (видео)

Одна женщина решила пересмотреть вещи на хранении и нашла старый альбом с карточками Покемонов, который решила продать. Когда специалисты просмотрели коллекцию, то ошеломили ее новостью — за эту коллекцию можно будет получить на аукционе солидные средства.

Героиня истории не могла поверить, что обычные карточки из известной франшизы могут иметь цену целого состояния, как это заметно на видео в Tiktok.

Ролик с находкой женщины стал вирусным — набрал более 1,3 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как владелица альбома обратилась к специалистам по Pokémon, чтобы оценить старый альбом, заполненный коллекционными карточками,

Продавцы сразу поняли значимость коллекции и начали снимать себя, просматривая альбом и удивляясь его содержимому.

"Клиентка принесла альбом, который нашла на хранении. Спросила, стоит ли он чего-то ..." — подписали специалисты свое видео, где просматривали карточки.

Продавец объяснил, что многие карточки оцениваются в £36-73 каждая, а их стоимость значительно возрастает, если они в отличном состоянии. По оценкам специалистов, сам альбом и коллекция находились в очень хорошем состоянии.

"Я и не представляла. Я думала, что это может быть несколько сотен долларов", — признается владелица альбома в разговоре со специалистами.

В ее коллекции также была карточка с покемоном Чаризардом первого издания, которую продавали за более £220 тысяч (почти 12,4 млн грн) на аукционе, хотя ее карточка была немецкой, что может повлиять на цену. Также специалисты нашли несколько редких карточек таких как Crystal Lugia и карточку Gyarados первого издания.

Женщина вежливо предложила подарить продавцам любую понравившуюся им карточку, но они отказались из-за огромной стоимости.

В комментариях к вирусному видео, пользователи признавали, что были шокированы увиденной коллекцией женщины. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Вся коллекция стоит точно около ста тысяч долларов";

"Пенсия обеспечена, лол";

"Она нашла настоящую золотую жилу";

"Это невероятно. Она кажется очень хорошим человеком, я рад, что она пришла к вам и не попала на мошенников".

