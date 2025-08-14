Женщина нашла детские карточки с Покемонами: специалисты ошеломили ее стоимостью коллекции (видео)
Одна женщина решила пересмотреть вещи на хранении и нашла старый альбом с карточками Покемонов, который решила продать. Когда специалисты просмотрели коллекцию, то ошеломили ее новостью — за эту коллекцию можно будет получить на аукционе солидные средства.
Героиня истории не могла поверить, что обычные карточки из известной франшизы могут иметь цену целого состояния, как это заметно на видео в Tiktok.
Ролик с находкой женщины стал вирусным — набрал более 1,3 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как владелица альбома обратилась к специалистам по Pokémon, чтобы оценить старый альбом, заполненный коллекционными карточками,
Продавцы сразу поняли значимость коллекции и начали снимать себя, просматривая альбом и удивляясь его содержимому.
"Клиентка принесла альбом, который нашла на хранении. Спросила, стоит ли он чего-то ..." — подписали специалисты свое видео, где просматривали карточки.
Продавец объяснил, что многие карточки оцениваются в £36-73 каждая, а их стоимость значительно возрастает, если они в отличном состоянии. По оценкам специалистов, сам альбом и коллекция находились в очень хорошем состоянии.
"Я и не представляла. Я думала, что это может быть несколько сотен долларов", — признается владелица альбома в разговоре со специалистами.
В ее коллекции также была карточка с покемоном Чаризардом первого издания, которую продавали за более £220 тысяч (почти 12,4 млн грн) на аукционе, хотя ее карточка была немецкой, что может повлиять на цену. Также специалисты нашли несколько редких карточек таких как Crystal Lugia и карточку Gyarados первого издания.
Женщина вежливо предложила подарить продавцам любую понравившуюся им карточку, но они отказались из-за огромной стоимости.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному видео, пользователи признавали, что были шокированы увиденной коллекцией женщины. Больше всего предпочтений получили такие реплики:
- "Вся коллекция стоит точно около ста тысяч долларов";
- "Пенсия обеспечена, лол";
- "Она нашла настоящую золотую жилу";
- "Это невероятно. Она кажется очень хорошим человеком, я рад, что она пришла к вам и не попала на мошенников".
