Мужчина хотел избавиться от старых DVD-дисков: реальная стоимость раритетов его шокировала (видео)

Британец Кейл Макерлю решил перебрать старые диски с фильмами и сериалами, продав их в ломбарде. Когда мужчина принес огромную сумку с дисками, то оказалось, что она стоит всего несколько фунтов.

Мужчина решил принести в популярный ломбард сети CeX, где хотел узнать цену, как это видно на ролике мужчины в Tiktok.

Менее чем за сутки видео британца стало вирусным — набрало более 150 тыс. просмотров. Среди дисков, которые Кейл принес в магазин, были известные фильмы и сериалы, как "Сумерки", "Секс и город" и ряд других.

"Сколько же CeX мне даст за это?" — спросил он.

Когда Кайли выложил диски на прилавок, в магазине подсчитали, что их продадут примерно за £50 (2770 грн). Но самому владельцу за половину коллекции предложили лишь 4 фунта (221 грн). Остальные 50 дисков в том филиале вообще отказались принимать.

Тогда он поехал в отделение CeX в Сток-он-Тренте, где целый этаж отведен под DVD. Однако и там результат его разочаровал: второй сертификат составил такую же сумму — 3,2 фунта (177 грн)

"То есть в сумме около £7.20 (398 грн) за 100 DVD! Меня что, обманули?" — подытожил он в своем клипе.

Реакция пользователей

К популярному ролику мужчину начали активно описывать бывшие владельцы таких раритетов. Они начали делиться своими историями и мыслями об увиденном:

"За такую цену я бы просто оставил их себе или отдал в благотворительность";

"Я купил 30 DVD за £1.50, а еще 90 присматриваю за три фунта";

"CeX дал мне £2.54 за 50 дисков несколько лет назад. Я был шокирован и сказал: это все? Он уже собирался отдать их обратно после 10 минут проверки, и я должен был бы согласиться. Теперь просто отдаю все в благотворительность, когда навожу порядок";

"Честно, не отдаю свои диски за копейки. Лучше продать на аукционе за неплохие деньги".

