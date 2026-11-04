Коли хочеться чогось нового: що таке джаз-фанк і чому він має бути у вашому плейлисті (відео)

Наприкінці 1950-1960 років у США почали активно змішувати елементи класичного джазу із грайливим настроєм фанку. Так на музичну сцену світу вийшов новий жанр, який став однією з візитівок масової культури.

За час свого існування стиль джаз-фанк пройшов еволюцію — від швидких і стрімких партій до тривалих атмосферних інструментальних композицій. Про це пише The New York Times.

"У своїй основі джаз-фанк був розмовою між традицією і майбутнім. Тут є синтезатори, електричні піаніно, потужні басові лінії та складні барабанні патерни, які повернули джаз на сцену танцю та фанку, не відмовляючись від бажання ризикувати в експериментах", — йдеться в матеріалі.

ЗМІ пишуть, що цей стиль розрісся до небачених масштабів — дехто з музикантів схилявся до нічних клубних виступів, а інші "прагнули космічних бачень, політичної свідомості або медитативної трансценденції". Проте найкращий джаз-фанк "завжди розумів, що складність композицій може співіснувати з чистим задоволенням".

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"Джаз-фанк нагадує нам, що інновації відбуваються, коли артисти рухаються через межі, довіряють своїм інстинктам і дозволяють осісти ритмічності", — йдеться в огляді ЗМІ.

Сучасний джаз-фанк має елементи танцювальної музики та пристрасті

Видання пише, що за понад 65 років існуванню стилю в ньому відбувалися зміни, а сам він перебував під впливом слухачів і різних хвиль виконавців. Показовим є той, що за даними Music Metrics Vault станом на 2025 рік, джаз-фанк поступається іншим стилям і досі лишається в своїй ніші, однак охоплення за рівнем прослуховування в різних країнах обчислюється мільйонами прослуховувань.

Так серед топмузикантів цього стилю виділяються Джордж Бенсон, Патриція Рашен, Гербі Генкок зі США, японець Масайоші Таканака та американський джаз-фанк гурт The Meters. Також у топ-10 входять такі виконавці як The Bamboos із Австралії, Cortex із Франції та нідерландська авторка Кенді Дафлер.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Том Гарді випустив реп-альбом. Актор випустив платівку під псевдонімом Frankie Pulitzer, в якій буде 15 композицій.

Згодом стало відомо, чому меломани відмовляються від стримінгів на користь CD-дисків. Британська мережа продажів дисків і платівок John Lewis повідомляє про стрибкоподібне зростання інтересу людей до культових CD-дисків.