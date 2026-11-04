Новый роман Сары Маас стал суперхитом за считанные недели: что известно об авторе и ее произведениях

Американская писательница Сара Дж. Маас установила рекорд продаж в Великобритании, где её роман "A Court of Splintered Harmony" ("Двор разбитой гармонии") стал суперхитом среди читателей. За последние дни октября количество проданных экземпляров превзошло все ожидания.

Шестая книга серии "АКОТАР" за период с 27 по 31 октября разошлась рекордным тиражом в 188 914 экземпляров, что является абсолютным рекордом в Туманном Альбионе с 1998 года. Об этом сообщает The Guardian.

СМИ сообщают, что предыдущий рекорд принадлежал другой писательнице — Ребекке Яррос с её книгой "Ониксовая буря". Книга этой писательницы в жанре фэнтези разошлась тиражом более 155 тыс. экземпляров за неделю.

В настоящее время, по подсчетам издательства Bloomsbury, она заняла первое место в британском рейтинге бестселлеров. Там добавляют, что такой взрывной рост произошел благодаря масштабной рекламной кампании и ажиотажу среди читателей.

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О чём пишет Маас и в чём заключается её успех

На данный момент тираж новой книги Сары Маас по всему миру составил 1,8 млн экземпляров. Эта цифра включает не только печатные экземпляры, но и электронные версии в англоязычных странах мира (США, Канада, Великобритания, Австралия).

Эксперты и читатели отмечают, что Маас стала ведущей представительницей жанра романтического фэнтези, также известного как "романтези" (romantasy). Основная целевая аудитория автора — девушки и женщины от 14 лет, а общий тираж её романов в мире вырос до рекордных 100 млн экземпляров.

По сообщениям СМИ, авторка сборника "Двор разбитой гармонии" представляет четыре новых рассказа в двух сборниках. Два новых рассказа под названием "Двор забытой мелодии" увидят свет уже 12 января следующего года.

Американская писательница является одной из самых популярных переводчиц среди украинских читателей. На данный момент уже выпущены три серии — "Двор шипов и роз" (5 книг), "Трон из стекла" (6 книг) и "Город полумесяца" (3 книги). По открытым данным известно, что общий тираж проданных книг Сары Маас превысил отметку в 120 тысяч экземпляров.

Ранее Фокус рассказывал о невероятной истории писательницы Кит де Ваал. Ей пришлось пережить бедность, чрезмерное влияние религии, побег из дома, отчаяние, депрессию, употребление запрещенных веществ и отказы, прежде чем она обрела признание.

Впоследствии стало известно, что книга украинского автора о войне стала бестселлером в Швейцарии. По словам автора Артема Чеха, перевод романа вышел всего три недели назад в Германии, и он не ожидал такого успеха.