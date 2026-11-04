Новий роман Сари Маас став суперхітом за лічені тижні: що відомо про авторку та її тексти

Американська письменниця Сара Дж. Маас встановила рекорд продажів у Великій Британії, де її роман A Court of Splintered Harmony ( "Двір розбитої гармонії") став суперхітом серед читачів. За останні дні жовтня кількість примірників перевищила всі очікування.

Шоста книжка серії "АКОТАР" за період з 27 до 31 жовтня продав рекордні 188 914 примірників, що є абсолютним рекордом на Туманному Альбіоні з 1998 року. Про це повідомляє The Guardian.

ЗМІ пишуть, що попередній рекорд належав іншій авторці — Ребецці Яррос з її книжкою "Оніксова буря". Робота цієї авторки фентезі жанру зібрала понад 155 тис екземплярів за тиждень.

Наразі, як підрахувало видавництво Bloomsbury, вона вийшла на чисте перше місце серед топ-продажів Британії. Там додають, що такий вибух стався через масштабну промоцію та ажіотаж серед читачів.

Про що пише Маас і в чому полягає її успіх

Наразі у світовому продажі нова книжка Сари Маас уже розійшлася серед читачів у 1,8 млн екземплярів. Ця цифра включає не тільки фізичні копії, але й електронні примірники серед англомовних країнах світу (США, Канада, Велика Британія, Австралія).

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Експерти та читачі кажуть, що Маас стала головною авторкою жанру романтичного фентезі, також відомого як роментезі (romantasy). Основна цільова аудиторія автори — дівчата та жінки від 14 років, а загальний наклад у світі її романів виріс до рекордних 100 млн копій.

За повідомленнями ЗМІ, авторка текстом "Двір розбитої гармонії" почитає нові чотири історії в двох роботах. Нові дві історії під назвою "Двір забутої мелодії" побачить світ уже 12 січня наступного року.

Американська авторка є однією з найпопулярніших перекладених письменниць серед українських читачів. Наразі уже видано три серії — "Двір шипів і троянд" (5 книжок), "Трон зі скла" (6 книжок) та "Місто Півмісяця" (3 книжки). За відкритими даними відомо, що загальний наклад проданих книжок Сари Маас перевищив позначку в 120 тисяч примірників.

Раніше Фокус повідомляв про неймовірну історію письменниці Кіт де Ваал. Їй довелося пережити бідність, надмірний вплив релігії, втечу з дому, відчай, депресію, заборонені речовини та відмови, перш ніж отримати визнання.

Згодом стало відомо, що книжка українського автора про війну стала бестселером у Швейцарії. За словами автора Артема Чеха, переклад роману вийшов лише три тижні тому в Німеччині, і він не очікував такого успіху.