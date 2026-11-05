Имел прямую связь с Украиной: как поляк-оборотень написал самый мистический роман эпохи Просвещения

История жизни польского шляхтича Яна Потоцкого (1761–1815) полна приключений, поисков, научных исследований и мистики. Созданный им роман "Рукопись, найденная в Сарагосе" считается одним из самых мистических романов той эпохи.

Польский учёный и политический деятель считал себя оборотнем в буквальном смысле (то ли в шутку, то ли действительно сам в это верил), но это — лишь часть мистических совпадений в жизни Потоцкого. Об этом говорится в материале The Guardian.

Роман "Рукопись, найденная в Сарагосе" считается литературоведами многогранным произведением, в котором собраны элементы мистического — магия, алхимия, мистические совпадения, тайные знания и переходы между сном, реальностью и вымыслом. Однако самым интересным моментом является способ подачи текста — миз-ан-бим, то есть "история в истории", где различные события перемешаны между собой.

Видео дня

В тексте "Рукописи" также прослеживается судьба польского графа (который покончил с собой выстрелом в висок в собственном имении в Винницкой области в 1815 году), который был одним из немногих поляков, глубоко интересовавшихся еврейской культурой на территории современной Украины. Исследователь Франсуа Россе отмечает, что изучение восточных культур увлекло польского шляхтича и привело его в мир "эзотерических знаний, в частности о Древнем Египте и Месопотамии".

Опираясь на собственный опыт и наблюдения, этнологические исследования и путешествия, Потоцкий создал полотно истории, которую начал писать в столице Российской империи. Однако ключевой проблемой стала закрытость текста, который вызвал восторг у тогдашних читателей, а впоследствии обрёл статус "ключевого мистического романа" эпохи Просвещения.

Польское издание романа Яна Потоцкого Фото: из открытых источников

"Тот факт, что книга была написана на французском языке польским графом, а первые её фрагменты были опубликованы в 1804 году в Санкт-Петербурге, может объяснить, почему она остаётся относительно малоизвестной в Западной Европе. Однако то, что его глобализированное видение неограниченного человеческого общения было сформировано не в привычных западноевропейских центрах колониальной власти, а на восточных территориях континента, возможно, является поводом для нового взгляда на этот текст", — говорится в материале.

Многие современные авторы, такие как Салман Рушди, Матиас Энар, Ольга Токарчук, отмечают, что роман Потоцкого оказал на них влияние с точки зрения вдохновения и творчества. Именно причудливость текста привлекала художников, но из-за пестрой структуры текста — различные главы, запутанные линии персонажей, нелинейность повествования — он не привлек внимания специалистов.

"Но справедливо сказать, что из-за своей внутренней необычности „Рукопись из Сарагосы“ так и не смогла закрепиться в качестве классики европейского канона, как это удалось „Дон Кихоту“ Сервантеса или „Декамерону“ Боккаччо. Однако именно благодаря широким возможностям интерпретации роман Потоцкого оказал огромное влияние на художников", — говорится в материале.

Исследователь Франсуа Россе делает вывод, что "Рукопись, найденная в Сарагосе" и её многослойные черты по-разному "раскрываются для последующих поколений читателей". По мнению г-на Россе, сам Потоцкий написал книгу, которая "находится вне времени, но принадлежит всем временам"

Краткое содержание романа: о чем этот текст

История начинается с рассказа французского офицера, который во время наполеоновских войн оказался вовлеченным в осаду Сарагосы. Там он и его сослуживцы находят древнюю рукопись, но их берут в плен испанцы.

Капитан испанцев рассказывает повествователю, что в тексте речь идет о его предке. Он переводит герою рукопись на французский, и тот узнает, что его предок — офицер испанской армии Альфонсо ван Вордене, который 66 дней путешествовал по горам Сьерра-Морена, чтобы добраться до Мадрида.

По дороге в столицу Альфонсо оказывается в водовороте событий — сначала исчезает его слуга, затем он оказывается возле таверны, на которой висит вывеска с предупреждением обходить это место стороной. Но офицер остаётся на ночь, где знакомится с иностранками-мавританками Эминой и Зильбедой, которые соблазняют его и обещают сделать шейхом, если он примет ислам и возьмёт их в жёны.

Экранизация романа режиссером Войцехом Гасом в 1965 году

После ночи, проведённой с незнакомками, он оказывается перед виселицей на улице, а дальше — начинается длительное приключение, в ходе которого Альфонсо встретит самых разных персонажей и людей разных вероисповеданий и взглядов, чтобы отыскать двоих сестёр. Постепенно он добирается до развязки истории, где узнает, что имеет отношение к древнему роду, а ночь с красавицами продолжила славную родословную.

За свои поиски Альфонсо получит вознаграждение в виде сокровищ, вернётся в Мадрид, где сделает ошеломляющую карьеру и станет управляющим. Впоследствии Эмина и Зибельда с их общей дочерью появятся на пороге его поместья, он заберёт и окрестит ребёнка, а свою историю приключений запишет в рукописи, которую спрячет под полом для потомков.

Ранее Фокус сообщал о том, как один аферист обманул всех и обрёл вечность. Речь идет о шведском аристократе, бароне Мальте Густаве Стирнгранате, прославившемся рядом необычных поступков на рубеже веков.

Впоследствии стало известно, кто такой Саки и почему его называют отцом "чёрного юмора" в литературе. Благодаря интровертному характеру и саркастическому чувству юмора он стал одним из родоначальников жанра "чёрного юмора".