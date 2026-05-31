Тайна медной пирамиды: как один аферист обманул всех и получил вечность (фото, видео)

Шведский блогер под ником RenasSaga приехал в городок Анеби, где обнаружил необычную медную пирамиду. Замысел постройки здания этого сооружения уже хорошо известен специалистам, но за ним скрывается история экстравагантного мужчины и мистика после его смерти.

Блогер говорит, что речь идет о шведском аристократе, бароне Мальте Густаве Стирнгранате, который прославился рядом необычных поступков на рубеже столетий. Об этом исследователь рассказал в своем документальном фильме в YouTube.

По словам блогера, за потемневшей от осадков медной пирамидой скрывается одна из самых экстравагантных жизней среди аристократических кругов Швеции. История Мальте, как говорит блогер, доказывает, что он был человеком, который "делал все то, что только сам хотел".

Мальте родился в 1871 году, и как старший сын, должен был унаследовать родительское хозяйство. Но решил отказаться от состояния и пошел на авантюру — приехав в США в 1899-м и через год сделав предложение богатой и статной американке, которую соблазнил и затащил под венец.

Но в день свадьбы Стирнгранат не пришел не свадьбу, потому что оказалось, что он солгал ей о своем родовом богатстве, испугался и убежал. Однако полиция нашла беглого жениха, а тот просидел в тюрьме несколько лет, но не остановился.

Впоследствии Мальте каким-то образом "раздобыл" диплом инженера, находит новую богачку, дочь сенатора США из штата Милуоки — Мари Дальман, а та согласилась на его предложение руки и сердца. Уже в 1911 году он возвращается в Швецию, выкупает давно распроданное имущество семьи и строит замок.

Барон Мальте Стирнгранат и его вторая жена Мари, фото 1908 года Фото: wikipedia

После поездки в Египет в 1908-м, он загорелся идеей построить собственную пирамиду по образцу усыпальницы Хеопса. В 1923-м ее отлили из бетона, а погребальную камеру внутри расписал местный художник сценами из жизни самого Мальте. Саркофаг он заказал заранее и возил его с собой в поездках на всякий случай.

Личная жизнь афериста тоже оказалась скандальной: когда мужчина завел любовницу, то жена выгнала его из имения на улицу без копейки денег. Он снова продолжил богемную жизнь — гламурные прогулки по паркам и проспектам, фото и галерейные выставки, концертные залы, женщины и разгульная жизнь на широкую ногу.

Барон Мальте в 1950-х годах во время отдыха Фото: Wiki Commons

Но в 1959-м его здоровье сильно подорвалось, а сам он стал снова банкротом. Но именно тогда Мальте решил привести все дела, чувствуя, что скоро умрет, а потому сделал медную обивку пирамиды зеленого цвета, а уже менее чем через год его похоронили в саркофаге внутри сооружения вместе с первой женой и детьми.

Местные до сих пор называют его "человеком, который делал что ему заблагорассудится". Сейчас пирамида открыта для посетителей с мая по октябрь, а некоторые говорят, что слышат звуки музыки или "странные шумы" во время посещения пирамиды, которые считают мистическим знаком из потустороннего мира от самого Мальте.

