Таємниця мідної піраміди: як один аферист обманув усіх і здобув вічність (фото, відео)

Шведський блогер під ніком RenasSaga приїхав містечка Анебі, де виявив незвичну мідну піраміду. Задум побудови будівлі цієї споруди вже добре відомий фахівцям, але за ним ховається історія екстравагантного чоловіка та містика після його смерті.

Блогер говорить, що мова йде про шведського аристократа, барона Мальте Густава Стірнграната, який прославився низкою незвичних учинків на зламі сторіч. Про це дослідник розповів у своєму документальному фільмі в YouTube.

За словами блогера, за затемнілою від опадів мідною пірамідою ховається одне з найекстравагатніших життів серед аристократичних кіл Швеції. Історія Мальте, як каже блогер, доводить, що він був чоловіком, який "робив усе те, що тільки сам хотів".

Мальте народився 1871 року, і як старший син, мав успадкувати батьківське господарство. Але вирішив відмовитися від статків і пішов на авантюру — приїхавши до США в 1899-му та через рік зробивши пропозицію багатій та статній американці, яку звабив і затягнув під вінець.

Відео дня

Але у день весілля Стірнгранат не прийшов не весілля, бо виявилося, що він збрехав їй про своє родове багатство, злякався і втік. Однак поліція знайшла нареченого-втікача, а той просидів у тюрмі кілька років, але не зупинився.

Згодом Мальте якимось чином "роздобув" диплом інженера, знаходить нову багатійку, доньку сенатора США зі штату Мілуокі — Марі Дальман, а та погодилася на його пропозицію руки та серця. Вже 1911 року він повертається до Швеції, викупає давно розпродане майно родини та будує замок.

Барон Мальте Стірнгранат та його друга дружина Марі, фото 1908 року Фото: wikipedia

Після поїздки до Єгипту в 1908-му, він загорівся ідеєю збудувати власну піраміду за зразком усипальниці Хеопса. У 1923-му її відлили з бетону, а поховальну камеру всередині розписав місцевий художник сценами з життя самого Мальте. Саркофаг він замовив заздалегідь і возив його із собою в поїздках про всяк випадок.

Особисте життя афериста теж виявилося скандальним: коли чоловік завів коханку, то дружина вигнала його з маєтку на вулицю без копійки грошей. Він знову продовжив богемне життя — гламурні прогулянки парками та проспектами, фото та галерейні виставки, концертні зали, жінки та гульвісне життя на широку ногу.

Барон Мальте у 1950-х роках під час відпочинку Фото: Wiki Commons

Та в 1959-му його здоров'я сильно підірвалося, а сам він став знову банкрутом. Але саме тоді Мальте вирішив привести всі справи, відчуваючи, що скоро помре, а тому зробив мідну оббивку піраміди зеленого кольору, а вже менш ніж за рік його поховали у саркофазі всередині споруди разом із першою дружиною і дітьми.

Місцеві досі називають його "людиною, яка робила що їй заманеться". Нині піраміда відкрита для відвідувачів з травня по жовтень, а деякі говорять, що чують звуки музики чи "дивні шуми" під час відвідування піраміди, які вважають містичним знаком з потойбіччя від самого Мальте.

Раніше Фокус розповідав про унікальний замок у Швеції. Наразі від славетного місця лишилися тільки руїни, а вчені понад 700 років не можуть розгадати головну таємницю колись величної споруди.

Згодом стало відомо, як студентка виграла в лотерею острів у Швеції. Однак заковика полягає в тому, що це за локація та що потрібно там буде робити.