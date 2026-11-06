Во Франции нашли шесть похищенных шедевров Пикассо: какие полотна украли воры (видео)

Французская полиция вышла на след группы преступников, похитивших шесть работ культового художника Пабло Пикассо. Через месяц розыска правоохранители вышли на след грабителей, задержали их, а все работы были найдены и переданы на экспертизу специалистам.

Операцию по задержанию преступников французская жандармерия провела 4 ноября после месяца поисков, прослушиваний и анализа данных. Об этом сообщают издание Le Monde и телеканалы France Info и M6 Info.

Правоохранители установили всех причастных — троих грабителей и четырёх сообщников. Дерзкое ограбление произошло в ночь с 1 на 2 октября в городе Канны, где гравюры всемирно известного кубиста висели в ресторане L'Amandier.

Группа преступников приехала на автомобиле, а двое из них — в масках и перчатках — разбили окно около двух часов ночи и проникли в ресторан. Оттуда злоумышленники похитили работы культового художника и скрылись в неизвестном направлении.

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Утром владельцы ресторана обнаружили кражу и немедленно сообщили в полицию. Правоохранители незамедлительно начали расследование и очень быстро "потянули" за нужную ниточку — благодаря камерам наблюдения, данным мобильных телефонов и свидетелям правоохранители вышли на след одного из подозреваемых.

Впоследствии жандармы выявили всех причастных и подготовили спецоперацию по их задержанию. В ходе ареста были задержаны все причастные, возраст которых колебался от 18 до 30 лет.

Все шесть гравюр Пикассо жандармерия обнаружила в доме одного из задержанных. По оценкам экспертов, работы легендарного художника практически не пострадали и в настоящее время находятся на экспертизе, после чего их вернут владельцам.

"Менеджер ресторана L'Amandier Матье Отан признается, что "не спал целый месяц" из-за кражи. Перед камерами France 2 он признает, что заведению, где хранились работы, придется полностью переделать и усовершенствовать систему безопасности", — пишет издание.

Искусствоведы, изучающие фотографии полиции, отмечают, что речь может идти о так называемой "Вольярдовской сюите" (Suite Vollard) — серию из 100 работ Пикассо, над которыми художник работал с 1930 по 1937 годы по заказу французского модельера Амбруаза Воллара.

Ранее Фокус сообщал о том, как программист из Франции выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью 1 млн евро. Розыгрыш состоялся в аукционном доме Christie’s, а победитель сначала даже не поверил в свой выигрыш и спросил, не мошенничество ли это.

Впоследствии стало известно, что во Франции у наркоторговца обнаружили похищенную картину Пикассо. Картина знаменитого испанского художника оценивается в сумму от 12 до 15 млн евро.