У Франції знайшли шість вкрадених шедеврів Пікассо: які полотна поцупили злодії (відео)

Французька поліція вийшла на слід групи злочинців, які викрали шість робіт культового художника Пабло Пікассо. За місяць пошуків правоохоронці вийшли на слід грабіжників, затримали їх, а всі роботи були знайдені та передані на оцінку фахівцям.

Операцію із затримання злочинців французька жандармерія провела 4 листопада після місяця пошуків, прослуховувань та аналізу даних. Про це повідомляють видання Le Monde та телеканали France Info та M6 Info.

Правоохоронці виявили всіх причетних осіб — трьох грабіжників і чотирьох спільників. Зухвале пограбування сталося вночі з 1 на 2 жовтня у місті Канни, де гравюри всесвітньо відомого кубіста висіли в ресторані L'Amandier.

Група злочинців приїхала на автомобілі, а двоє з них — у масках і рукавичках зламали вікно близько другої ночі та проникли в ресторан. Звідти зловмисники поцупили роботи культового митця та зникли в невідомому напрямку.

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Зранку власники ресторану помітили крадіжку та негайно повідомили поліцію. Правоохоронці негайно розпочали розслідування та дуже швидко "потягли" за правильну ниточку — завдяки камерам спостереження, даних мобільних телефонів і свідкам правоохоронці вийшли на слід одного з підозрюваних.

Згодом жандарми виявили все коло причетних і підготували спецоперацію із затримання. Під час арешту затримали усіх причетних, вік яких коливався від 18 до 30 років.

Всі шість гравюр Пікассо жандармерія знайшла в будинку одного із затриманих. За оцінками експертів, роботи легендарного художника практично не постраждали та перебувають на оцінці експертів, після чого їх повернуть власникам.

"Менеджер ресторану L'Amandier Маттьє Отан зізнається, що "не спав місяць" через крадіжку. Перед камерами France 2 він визнає, що закладу, де зберігалися роботи, доведеться повністю переробити та покращити систему безпеки", — пише видання.

Фахівці з мистецтва за кадрами поліції вказують, що мова може йти про так звану "Вольярдівську сюїту" (Suite Vollard) — серію зі 100 робіт Пікассо, над якими митець працював з 1930 до 1937 років на замовлення французького модельєра Амбруаза Воллара.

Раніше Фокус повідомляв про те, як програміст із Франції виграв у лотерею картину Пікассо вартістю €1 млн. Розіграш відбувся в аукціонному домі Christie’s, а переможець спершу навіть не повірив у свій виграш і запитав, чи це не шахрайство.

Згодом стало відомо, що в Франції у наркоторговця виявили вкрадену картину Пікассо. Картина знаменитого іспанського художника оцінюється у суму від 12 до 15 млн євро.