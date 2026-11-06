С курганом и маяком: в Одессе обнародовали ранее неизвестный план Хаджибейского замка (фото)

Историки и ученые обнародовали ранее неизвестный план замка Хаджибей, на месте которого впоследствии возникнет город Одесса. По словам экспертов, имеющиеся планы и чертежи подтверждаются археологическими находками на месте раскопок.

Новую детальную планировку и реорганизацию местности разработали военные инженеры российской армии, которая отвоевала эту местность у турок. Об этом сообщил ректор Южноукраинского национального педагогического университета профессор Андрей Красножон в Facebook.

Он ссылается на материалы исследователя Александра Волока, который разместил ряд фотографий на своём аккаунте в Flickr. Г-н Красножон отмечает, что информация с карт совпадает "с планом одной из этих башен, которая была частично раскопана нашей экспедицией в 2026 году".

"Она действительно была многоугольной, по крайней мере на уровне фундамента. Хорошо, если на плане отражен результат наблюдательности автора, а не его фантазии, как, например, в случае с тенями от крыш этих башен и минарета. Более существенным является то, что этот план, как и все другие известные, единственны в своих данных о местоположении разрушенного позже замка — точно посередине между двумя бальками, ограничивающими плато современного Приморского бульвара, в его верхней части, в районе полуциркульной площади, недалеко от обрыва. Именно там, где мы проводим раскопки в последние годы и где обнаружены культурные слои XIV–XVIII веков с остатками фортификации и элементами амуниции, оружия, пуль и т. п.", — пишет ученый.

Видео дня

Неизвестный план замка Хаджибей Фото: Flickr

Он добавляет, что можно "еще долго спорить о качестве различных исторических изображений исследуемой крепости и о причинах, по которым эти изображения отличаются друг от друга". По его мнению, только археология способна "существенно обновить источниковую базу средневекового Хаджибея и дать ответы относительно даты основания замка, его плана, конструктивных особенностей и эволюции развития".

"Кроме того, на этом плане в новом, более подробном виде изображена кофейня грека Аспоридиса, которая находилась на главной дороге, у выезда из Хаджибея. По имеющимся данным, точно известно, что это "заведение общественного питания" находилось на месте современного дома Прокопеуса, на углу улиц Греческой и Европейской. По какой-то причине автор плана уделил ему особое внимание, обозначив прилегающие хозяйственные и, по-видимому, жилые постройки усадьбы Аспоридиса с оградой. Не потому ли, что именно в этой кофейне после штурма русские офицеры праздновали свою победу над Хаджибеем?" — пишет господин Красножон.

План замка Хаджибей Фото: Flickr

Учёный добавляет, что на плане обозначены несколько крупных курганов на территории исторического центра современной Одессы, которые отмечали водоразделы в прибрежной зоне залива. Один из них располагался в районе первых домов по улице Успенской, "возвышаясь над современным мысом Ланжерон, где над обрывом обозначен турецкий маяк".

"Судя по особенностям местности, этот маяк следует разместить скорее в районе нынешней арки дачи Ланжерона, чем рядом с памятником Неизвестному матросу", — отмечает ректор университета.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Харькове обнаружили загадочные подземные ходы. В настоящее время местные власти привлекают историков и краеведов, чтобы выяснить их происхождение и определить, представляют ли они историческую ценность.

Впоследствии стало известно, что исследователи впервые за сотни лет проникли в старинный туннель. В исторической части города Стрый во время ремонта дороги коммунальщики сделали неожиданную находку.