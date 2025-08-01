В Харькове обнаружили таинственные подземные ходы: историки присоединяются к расследованию (фото)

В сквере "Стрелка" в Харькове обнаружили загадочные подземные ходы. Сейчас местные власти привлекают историков и краеведов, чтобы выяснить их происхождение и решить, имеют ли они историческую ценность.

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Как написали в своем Telegram-канале пресс-служба Харьковского городского совета, об этом сообщил 1 августа сообщил журналистам городской голова Игорь Терехов. По его словам, пока точно неизвестно, что именно находится под землей, но существует несколько версий.

"Мы раскопаем этот провал глубже, чтобы выяснить, что именно там находится. Поднимем архивные документы. Возможно, это старый водопровод или территория рыбного рынка, который был здесь несколько веков назад. А, возможно, что-то совсем другое", — сообщил Игорь Терехов.

Фото: Суспільне Харків

Он добавил, что, вероятно, оползень произошел из-за вражеских обстрелов или недавнего урагана.

По данным издания "Суспільне Харків", находка может быть частью водопровода или рыбной площади, которая существовала на этом месте несколько веков назад. Городской голова подчеркнул, что если объект окажется ценным, город обустроит территорию для посетителей и создаст небольшой исторический проект.

Фото: Суспільне Харків

В свою очередь, историк-музеевед Сергей Крамаренко в комментарии изданию "Ґвара Медиа" предполагает, что это могут быть остатки старой бани-прачечной. По его словам, на этом месте в конце 1950-х — начале 1960-х годов снесли большую баню, построенную еще в 1840-х годах.

"Баня эта была очень популярной. Она работала даже при немцах, в период Второй мировой войны, в период оккупации", — говорит он.

Фото: Суспільне Харків

Ранее Фокус писал, что в США спустя полвека вскрыли самую большую капсулу времени, которая была заложена в 1975 году. Внутри нашли тысячи вещей — письма, рисунки, кассеты, семейные реликвии, одежду прошлых эпох и даже желтый автомобиль Chevy Vega.

Кроме этого, семья из Нью-Мексико во время ремонта нашла в стенах дома артефакты Второй мировой. В частности, супруги обнаружили десятки ящиков с боеприпасами.