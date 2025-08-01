У Харкові виявили таємничі підземні ходи: історики долучаються до розслідування (фото)

У сквері "Стрілка" в Харкові виявили загадкові підземні ходи. Наразі місцева влада залучає істориків і краєзнавців, аби з'ясувати їх походження та вирішити, чи мають вони історичну цінність.

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Як написали у своєму Telegram-каналі пресслужба Харківської міської ради, про це повідомив 1 серпня повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов. За його словами, наразі достеменно невідомо, що саме знаходиться під землею, але існує кілька версій.

"Ми розкопаємо цей провал глибше, щоб з’ясувати, що саме там знаходиться. Піднімемо архівні документи. Можливо, це старий водогін або територія рибного ринку, який був тут кілька століть тому. А, можливо, щось зовсім інше", - повідомив Ігор Терехов.

Фото: Суспільне Харків

Він додав, що, ймовірно, зсув ґрунту стався через ворожі обстріли або нещодавній буревій.

За даними видання "Суспільне Харків", знахідка може бути частиною водогону або рибної площі, яка існувала на цьому місці кілька століть тому. Міський голова підкреслив, що якщо об’єкт виявиться цінним, місто облаштує територію для відвідувачів і створить невеликий історичний проєкт.

Фото: Суспільне Харків

Своєю чергою, історик-музеєзнавець Сергій Крамаренко у коментарі виданню "Ґвара Медіа" припускає, що це можуть бути залишки старої лазні-пральні. За його словами, на цьому місці наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років знесли велику лазню, збудовану ще у 1840-х роках.

"Лазня ця була дуже популярною. Вона працювала навіть при німцях, в період Другої світової війни, в період окупації", — каже він.

Фото: Суспільне Харків

Раніше Фокус писав, що у США через півстоліття розкрили найбільшу капсулу часу, яка була закладена у 1975 році. Всередині знайшли тисячі речей — листи, малюнки, касети, родинні реліквії, одяг минулих епох і навіть жовтий автомобіль Chevy Vega.

Окрім цього, сім'я з Нью-Мексико під час ремонту знайшла в стінах будинку артефакти Другої світової. Зокрема, подружжя виявило десятки ящиків з боєприпасами.