З курганом і маяком: в Одесі оприлюднили раніше невідомий план Хаджибейського замку (фото)

Історики та наукові оприлюднили раніше невідомий план замку Хаджибей, де згодом постане місто Одеса. За словами експертів, наявні плани та креслення підтверджуються археологічними знахідками на місці розкопок.

Нове детальне планування та реорганізації локації створили військові інженери російської армії, яка зайняла цю місцевість у турків. Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету професор Андрій Красножон у Facebook.

Він посилається на зображення дослідника Олександра Волока, який виклав низку фотографій у своєму Flickr. Пан Красножон відзначає, що інформація з мап співпадає "про планування однієї з цих веж, яку частково розкопано нашою експедицією в 2026 р".

"Вона дійсно була багатокутною, принаймні на рівні свого фундаменту. Добре, якщо на плані відображено результат спостережливості автора, а не його фантазії, як, наприклад з тінями від дахів цих веж та мінарету. Більш суттєвим є те, що цей план, як і всі інші відомі, єдині в своїх даних щодо місця розташування зруйнованого пізніше замку – точно посередині між двома балками, що обмежують плато сучасного Приморського бульвару, на верхній його частині в районі півциркульної площі, неподалік від урвища. Саме там, де ми проводимо розкопки останні роки та де знайдено культурні шари 14-18 століть з залишками фортифікації та елементами амуніції, зброї, куль тощо", — пише науковець.

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Невідомий план замку Хаджибей Фото: Flickr

Він додає, що можна "ще довго сперечатися щодо якості різних історичних зображень досліджуваної фортеці та причини, через які ці зображення різняться між собою". На його думку, лише археологія здатна "суттєво оновити джерельну базу середньовічного Хаджибея та надати відповіді щодо дати заснування замку, його плану, конструктивних особливостей та еволюції розвитку".

"Також цей план демонструє в новому, більш детальному вигляді, кав’ярню грека Аспоридіса, яка знаходилася на головній дорозі, біля виїзду із Хаджибея. За наявними даними, точно відомо, що цей "заклад громадського харчування" був на місці сучасного дома Прокопеуса, на розі вулиць Грецької та Європейської. З якоїсь причини автор плану приділив йому особливу увагу, позначивши прилеглі господарські та, мабуть, житлові будівлі садиби Аспорідиса з огорожею. Чи не через те, що саме в цій кав’ярні після штурму російські офіцери святкували свою перемогу над Хаджибеєм?" — пише пан Красножон.

Планування замку Хаджибей Фото: Flickr

Науковець додає, що на плані позначено декілька великих курганів на території історичного центру сучасної Одеси, які маркували собою вододіли в береговій зоні затоки. Один з них розташовувався у районі перших номерів по вулиці Успенській, "височіючи над сучасним мисом Ланжерон, де над урвищем позначено турецький маяк".

"Судячи із особливостей місцевості, цей маяк слід локалізовувати радше в районі нинішньої арки дачі Ланжерона, ніж поряд із пам’ятником Невідомому матросу", — вказує ректор університету.

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