Бунтарка и любовь: как гениальную художницу Мэри Кассат надолго забыли в Европе и возращают к зрителям

Американская художница Мэри Кассет (1844–1926) буквально ворвалась в мир искусства, несмотря на яростное сопротивление семьи и насмешки со стороны художников-мужчин. Однако творчество американки оказалось особенным и вдохновенным, а среди её друзей были Эдгар Дега и Камиль Писсарро.

Еще с юных лет Мэри не боялась брать в руки кисть и уже в 15 лет начала активно создавать свои первые работы, а в 22 решила уехать из США в Париж, чтобы осваивать новые техники и стили. Об этом говорится в материале Le Monde.

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"Она проводила дни в Лувре, копируя картины, чтобы отточить свою технику. А ещё её беспокоил тот факт, что в Высшую академию художеств не принимали женщин, из-за чего она называла в своих письмах парижский художественный мир "душным и мелочным", — говорится в материале.

Несмотря на это, Кассет продолжает рисовать и организует собственную выставку, центральной темой которой становится женственность, связь женщины с ребенком, а также сцены из жизни — походы в театр, работа, отдых, чтение и т. д. Сочетая отработанные техники и находясь под влиянием импрессионистов, она организует свою первую выставку в 1872 году.

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Однако и здесь не обошлось без "любезности" со стороны критиков — её работы называли слишком яркими, а портреты — слишком "точными" и "буквально срисованными" с натуры. Художница не сдавалась, работала над своими темами и начала активно участвовать в движении за права женщин, а также активно рисовала, пока позволяло здоровье.

"Кассет сохраняла некоторую скованность, унаследованную от протестантского, буржуазного воспитания, что, по воспоминаниям её близких, проявлялось в её несколько надменной осанке. Люди, которые её знали, часто вспоминали её рост — выше среднего — и отмечали, что это было особенно полезно для печати её гравюр при работе с верстаком", — говорится в материале.

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СМИ отмечает, что художница по-прежнему очень известна на родине, но практически забыта в Европе. Одна из кураторов музея д'Орсе Энн Робинс считает, что "то, что она была женщиной, а во Франции — иностранной художницей, повлияло на то, как воспринимались её работы, способствуя её маргинализации в первых историографических описаниях импрессионизма".

"Её работы и сегодня остаются крайне недостаточно представленными во французских коллекциях, в то время как её коллеги-импрессионисты получили институциональное признание и стали участниками крупных выставок. Эта ситуация отчасти связана с тем, что Соединённые Штаты, стремясь способствовать становлению американской школы, начали собирать произведения Кассет очень рано. В результате большинство её картин, вероятно, покинули Францию", — сказала куратор.

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В настоящее время предпринимаются попытки вернуть творчество этой художницы в поле зрения европейской публики. Поскольку американская художница была похоронена во Франции, то новая волна признания её творчества началась именно с этой страны — сейчас культовый музей Д'Орсе проводит выставку работ художницы до 31 января следующего года.

Также была создана ассоциация "Друзья Мэри Кассет" — группа художников и кураторов, которые активно способствуют возвращению памяти об авторе в сознание поклонников искусства. На данный момент известно, что в июне 2026 года состоялась церемония в честь столетия со дня её смерти.

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"На ухоженной могиле семьи Кассет, на кладбище Ле-Мезниль-Терибю, лежали увядшие цветы рядом с табличками различных организаций и поклонников. Со своей стороны, "Друзья Мэри Кассет" решили поставить там скамейку, словно приглашая дух известной художницы прийти и побыть в память о ней", — говорится в материале.

Ранее Фокус сообщал о том, как художница разрешила зрителям делать с ней всё, что угодно. Сербская художница Марина Абрамович стала знаменитостью после шестичасового эксперимента над собой, предоставив полную власть над своим телом случайным зрителям.

Впоследствии стало известно, что художница эпохи Возрождения стала первой, кто изобразил красоту тела. Лавиния Фонтана (1562–1614) изменила акценты в своих работах, что было не только отходом от пуританства тогдашних художников-мужчин, но и бунтом с коммерческим подтекстом.