Художница позволила зрителям делать с собой все, что угодно: последствия шокируют

Сербская художница Марина Абрамович стала знаменитостью после того, как шокировала мир шестичасовым экспериментом над собой, предоставив полную власть над своим телом случайным зрителям.

Related video

Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Марина Абрамович — одна из самых провокационных и влиятельных фигур в мире перформанс-арта. В 1974 году она провела шокирующий эксперимент над собой, который изменил восприятие искусства и границ дозволенного. Однако то, что с ней произошло потом — не менее удивительно.

Кто такая Марина Абрамович?

Марина Абрамович родилась в 1946 году в Белграде (Югославия) в семье черногорских коммунистов, участвовавших во Второй мировой войне.

Ее детство прошло под влиянием строгости, религиозности и идеологического давления. Именно это сформировало ее стремление к самоотдаче и радикальному выражению через искусство.

Перформанс "Ритм 0": эксперимент на грани жизни и смерти

В 1974 году в рамках проекта Rhythm 0 Абрамович поставила перед зрителями 72 предмета — от безобидных (цветы, перья) до опасных (ножи, бритвы, заряженный пистолет). Она не двигалась, позволяя людям делать с ней все, что они захотят. Все происходящее зависело исключительно от публики.

За шесть часов художницу раздели, порезали, приставили к голове пистолет и положили ее палец на спусковой крючок Фото: Stedelijk Museum

За шесть часов ее раздели, порезали, приставили к голове пистолет и положили ее палец на спусковой крючок.

"Я была объектом. Я брала на себя полную ответственность за все, что произойдет. И люди показали, что если им дать полную свободу, они могут зайти очень далеко", — говорила позже Марина.

Жестокость публики — и триумф художницы

Когда перформанс закончился, и Абрамович сдвинулась с места, публика немедленно разбежалась. Эксперимент наглядно показал: когда человек теряет ответственность, он может быть жесток. Но именно этот проект сделал Марину всемирно известной.

Когда перформанс закончился, и Абрамович сдвинулась с места, публика немедленно разбежалась Фото: Marina Abramović Archives

С тех пор Абрамович провела десятки знаковых перформансов:

Imponderabilia (1977) — зрители проходили между двумя обнаженными людьми;

Балканское барокко (1997) — она несколько дней отмывала кости, осмысляя ужасы войны;

The Artist Is Present (2010) — перформанс в Музее современного искусства в Нью-Йорке, где она в течение 736 часов безмолвно сидела напротив посетителей, устанавливая глубокий зрительный контакт. Многие плакали, встречаясь с ней взглядом.

Абрамович утверждает, что главная цель ее работы — исследовать пределы тела, ума и человеческого восприятия.

Сегодня художнице 78 лет, но она продолжает шокировать и вдохновлять. В октябре она представит новый масштабный проект Balkan Erotic Epic в Манчестере, после чего работа отправится в мировое турне.

"Это моя самая амбициозная работа. Я возвращаюсь к славянским ритуалам, сексуальности и поиску связи между человеком и космосом", — говорит она.

Ранее Фокус сообщал, что на картине 1882 года заметили iPhone. Пользователи соцсетей заметили, что в руках Роберта Бернса и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл изображены темные прямоугольники с закругленными краями, которые поразительно похожи на современные смартфоны.

Кроме того, картина "Ожидаемая", написанная Фердинандом Вальдмюллером более 160 лет назад, стала вирусной после того, как пользователи соцсетей увидели в ней возможное доказательство путешествия во времени.