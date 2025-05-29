Художниця дозволила глядачам робити з собою все, що завгодно: наслідки шокують

Сербська художниця Марина Абрамович стала знаменитістю після того, як шокувала світ шестигодинним експериментом над собою, надавши повну владу над своїм тілом випадковим глядачам.

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Марина Абрамович — одна з найпровокаційніших і найвпливовіших фігур у світі перформанс-арту. У 1974 році вона провела шокуючий експеримент над собою, який змінив сприйняття мистецтва та меж дозволеного. Однак те, що з нею сталося потім — не менш дивовижне.

Хто така Марина Абрамович?

Марина Абрамович народилася 1946 року в Белграді (Югославія) в сім'ї чорногорських комуністів, які брали участь у Другій світовій війні.

Її дитинство пройшло під впливом суворості, релігійності та ідеологічного тиску. Саме це сформувало її прагнення до самовіддачі та радикального вираження через мистецтво.

Перформанс "Ритм 0": експеримент на межі життя і смерті

У 1974 році в рамках проекту Rhythm 0 Абрамович поставила перед глядачами 72 предмети — від нешкідливих (квіти, пір'я) до небезпечних (ножі, бритви, заряджений пістолет). Вона не рухалася, дозволяючи людям робити з нею все, що вони захочуть. Усе, що відбувалося, залежало виключно від публіки.

За шість годин художницю роздягнули, порізали, приставили до голови пістолет і поклали її палець на спусковий гачок Фото: Stedelijk Museum

За шість годин її роздягнули, порізали, приставили до голови пістолет і поклали її палець на спусковий гачок.

"Я була об'єктом. Я брала на себе повну відповідальність за все, що станеться. І люди показали, що якщо їм дати повну свободу, вони можуть зайти дуже далеко", — говорила пізніше Марина.

Жорстокість публіки — і тріумф художниці

Коли перформанс закінчився, і Абрамович зрушила з місця, публіка негайно розбіглася. Експеримент наочно показав: коли людина втрачає відповідальність, вона може бути жорстокою. Але саме цей проект зробив Марину всесвітньо відомою.

Коли перформанс закінчився, і Абрамович зрушила з місця, публіка негайно розбіглася Фото: Marina Abramović Archives

Відтоді Абрамович провела десятки знакових перформансів:

Imponderabilia (1977) — глядачі проходили між двома оголеними людьми;

Балканське бароко (1997) — вона кілька днів відмивала кістки, осмислюючи жахи війни;

The Artist Is Present (2010) — перформанс у Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, де вона протягом 736 годин безмовно сиділа навпроти відвідувачів, встановлюючи глибокий зоровий контакт. Багато хто плакав, зустрічаючись із нею поглядом.

Абрамович стверджує, що головна мета її роботи — досліджувати межі тіла, розуму та людського сприйняття.

Сьогодні художниці 78 років, але вона продовжує шокувати та надихати. У жовтні вона представить новий масштабний проєкт Balkan Erotic Epic у Манчестері, після чого робота вирушить у світове турне.

"Це моя найамбітніша робота. Я повертаюся до слов'янських ритуалів, сексуальності та пошуку зв'язку між людиною і космосом", — каже вона.

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