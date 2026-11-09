Изысканное совершенство: как творец создает невероятные шедевры в игольной ушке (фото)

Художник Эдриан Томпсон уже давно создает микро-арт из маленьких кусочка золота, проходящих через игольное ушко. Он говорит, что ему нравится бросать вызов, чтобы увидеть, что он может создать.

По его словам, на каждую работу и произведение уходит более года работы, а в скором времени планирует создать музей микрошедевров в Великобритании. Об этом пишет BBC.

"Как художник иногда это напоминает бой ты против себя. Ты хочешь увидеть, что можешь создать", — говорит Томпсон.

СМИ пишет, что все началось тогда, когда он начал превращать свою золотую выпавшую зубную пломбу в ангела. Сейчас мужчина использует микроскоп и точно даже особые инструменты для работы, чтобы изготавливать новые шедевры искусства.

Господин Томпсон создает шедевры в игольной ушке Фото: BBC

"У меня много материалов, чтобы развлечь людей, охватывая разные темы. У меня достаточно большая коллекция автомобилей и то, что я называю коллекцией 007, которая состоит из эмблемы Aston Martin с крылом DBS и логотипом 007, и все это через игольное ушко", — говорит художник.

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Также в своей коллекции он имеет Будду из белого золота, китайского бога по имени Цайшен, сидящего на метеорите, и верблюда через игольное ушко. Благодаря этому он, как цитирует его СМИ, имеет в своей работе "много разнообразия".

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Впоследствии стало известно пять практических советов для собирающих собственную коллекцию искусства. Эксперты говорят, что к созданию собственной коллекции искусств могут приобщиться все желающие, если учтут несколько важных параметров.