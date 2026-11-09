Вишукана досконалість: як митець створює неймовірні шедеври у вушці голки (фото)

Художник Едріан Томпсон уже давно створює мікро-арт із маленьких шматочки золота, які проходять через вушко голки. Він каже, що йому подобається кидати собі виклик, щоб побачити, що він може створити.

За його словами, на кожну роботу та витвір йде понад рік роботи, а незабаром планує створити музей мікрошедеврів у Великій Британії. Про це пише BBC.

"Як художник іноді це нагадує бій ти проти себе. Ти хочеш побачити, що можеш створити", — говорить пан Томпсон.

ЗМІ пише, що все почалося тоді, коли він почав перетворювати свою золоту випалу зубну пломбу на янгола. Зараз чоловік користується мікроскопом та точно навіть особливі інструменти для роботи, аби виготовляти нові шедеври мистецтва.

Пан Томпсон створює шедеври у вушці голки Фото: BBC

"У мене багато матеріалів, щоб розважити людей, охоплюючи різні теми. У мене досить велика колекція автомобілів і те, що я називаю колекцією 007, яка складається з емблеми Aston Martin з крилом DBS і логотипом 007, і все це через вушко голки", — говорить митець.

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Також у своїй колекції він має Будду з білого золота, китайського бога на ім'я Цайшен, який сидить на метеориті, і верблюда через вушко голки. Завдяки цьому він, як цитує його ЗМІ, має в своїй роботі "багато різноманіття".

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