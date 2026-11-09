Пазл из тысяч останков: как восстанавливают древние витражи собора Ковентри, пережившие атаки нацистов

Старые витражи собора в британском Ковентре простояли более 500 лет до бомбардировки нацистами 1940 года. После этого остатки сложили в 30 деревянных ящиков и хранились в подвале вплоть до времени, пока реставраторы не займутся этой головоломкой.

Администрация собора знала, что остатки витражей времен Реформации составляют настоящее сокровище, а теперь специалисты проводят работы по виртуальному воспроизведению изображений после тысяч снимков фрагментов, напоминавших невероятно сложную головоломку. Об этом сообщает The Guardian.

Реставратор витражей Лаура Аткинсон говорит, что им пришлось буквально перебирать и оценивать все имеющиеся элементы кусков. По ее словам, количество сцен и элементов, сформировавших пазл, огромно.

"Есть библейские сцены, сцены распятия; Есть изображения доноров, которые сначала финансировали окна, и на фото они стоят на коленях и молятся", — сказала она.

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Другие работы, говорит Аткинсон, показывают "капризных животных и чудовищ, которые просто удивительны" и изображения драгоценных камней и украшений тканей, требовавших огромного технического мастерства от оригинальных стекольщиков.

Ученые сосканировали десятки фрагментов витражей собора Фото: The Guardian

Руководитель отдела наследия Ковентри Эндрю Гайнс сказал, что среди экспертов было "открытой тайной", что в подвалах Ковентри сохраняет мировой уровень архив средневековых стеклянных фрагментов, "но из-за способа хранения вещей мы просто не осознавали их важности, такого масштаба". Проект впервые позволил экспертам подумать о "сохранении природы, исследовании и привлечении так, как мы никогда не могли сделать", говорит специалист.

"Доступ к архиву стекла открывает множество возможностей для дальнейших исследований, в частности, что инструменты ИИ могут помочь восстановить тематику оригинальных окон XV века и распознать параллели в стиле между ковентрийским стеклом и окнами Вестминстерского аббатства и Кентерберийского собора. Было бы очень интересно увидеть и составить разных соборах и на разных этапах работы", — добавила исследовательница Лаура Аткинсос.

Проект каталогизации останков витражей позволит коллекции сканированных фрагментов стекла доступны для публичного просмотра через приложение Bloomberg Connects. Его старт планируется уже в ноябре этого года.

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