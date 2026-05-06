В эти мифы верят до сих пор: самые известные выдумки об Эйфелевой башне, которые считают правдой (фото)

Эйфелева башня — не просто архитектурный памятник, но и один из самых известных символов мира. Но вместе с популярностью вокруг неё родились десятки историй, слухов и вымыслов, многие из которых воспринимаются как факты. Фокус проверил, что — правда, а что — не совсем.

Часть этих историй настолько глубоко укоренилась в массовой культуре, что их повторяют даже опытные путешественники. Некоторые из них звучат правдоподобно из-за исторического контекста, другие возникли из-за соцсетей или старых газетных сенсаций, пишет Фокус.

Тайная комната на вершине Эйфелевой башни

Один из самых устойчивых мифов утверждает, что Гюстав Эйфель, создатель башни, якобы построил на вершине частный роскошный дворец, где жил чуть ли не постоянно, вдали от городского шума. Сам факт существования небольшого частного помещения породил множество преувеличений, и со временем "тайная квартира" превратилась в воображении публики в легендарный тайник миллионера.

На самом деле квартира существовала, но ее назначение было значительно скромнее. Это было небольшое функциональное помещение, которое Эйфель использовал преимущественно для приема гостей, научных наблюдений и экспериментов.

Башня должна была стоять только до 1909 года, и перспектива демонтажа была вполне реальной Фото: Wikimedia Commons

В этой квартире проводились атмосферные исследования, а не светские балы, о которых часто пишут популярные тексты. Даже современные историки отмечают: самой большой сенсацией был не роскошный интерьер, а сам факт того, что инженер создал частное пространство в такой невероятной высоте.

Еще интереснее то, что эта квартира стала важным элементом в борьбе за репутацию самой башни. Она помогала показать, что сооружение — не временная декорация выставки, а пространство для науки, наблюдений и технологического эксперимента. Именно поэтому история о "скрытом дворце" звучит эффектно, но реальность оказывается гораздо практичнее.

Миф о гидравлических опорах под Эйфелевой башней

Еще одна малоизвестная легенда утверждает, что Эйфелева башня стоит на гидравлических домкратах, которые якобы ежедневно регулируют ее положение из-за ветра или температурных изменений.

Этот миф возник не на пустом месте. Во время возведения башни действительно использовались гидравлические домкраты. Они помогали точно выравнивать четыре огромные опоры перед окончательным монтажом первого уровня. На тот момент даже минимальное отклонение могло поставить под угрозу всю конструкцию. После завершения основных работ конструкция опиралась уже на классические каменные фундаменты.

Во время возведения башни использовались гидравлические домкраты Фото: Wikimedia Commons

Именно это часто теряется в преданиях. Исторический факт постепенно превратился в современный миф. В результате люди повторяют правдивый фрагмент истории, но ошибочно переносят его на нынешнюю конструкцию.

Туристический успех и военные технологии

Часто можно услышать, что после Всемирной выставки 1889 года башня настолько понравилась парижанам и туристам, что ее просто решили оставить навсегда. Это удобная версия для популярных историй, потому что она подчеркивает мгновенный триумф архитектуры.

На самом деле первоначальная концессия предусматривала совсем другое. Башня должна была стоять только до 1909 года, и перспектива демонтажа была вполне реальной. На момент строительства она вызывала немало критики, а многие представители художественной среды считали ее уродливой металлической конструкцией.

Башня оказалась чрезвычайно ценной для радиотелеграфии и военной связи Фото: Wikimedia Commons

Главную роль в ее спасении сыграла не романтика, а технология. Башня оказалась чрезвычайно ценной для радиотелеграфии и военной связи. Именно развитие радиокоммуникаций превратило ее из временного выставочного сооружения в стратегический объект. Ирония заключается в том, что сегодня миллионы людей воспринимают ее как символ любви, хотя в свое время ее фактически спасла военная инженерия.

Эйфелеву башню продали на металлолом

Одна из самых удивительных историй утверждает, что французское правительство когда-то официально продало Эйфелеву башню как металлолом. Из-за многочисленных пересказов этот сюжет часто подают как реальный эпизод государственного решения.

Правда гораздо интереснее. В 1925 году австро-венгерский мошенник Виктор Люстиг выдал себя за чиновника и организовал фальшивый тендер на продажу башни нескольким торговцам металлом. Один из них поверил настолько, что передал аферисту значительную сумму денег и даже взятку.

В 1925 году австро-венгерский мошенник Виктор Люстиг выдал себя за чиновника и организовал фальшивый тендер на продажу башни нескольким торговцам металлом Фото: Wikimedia Commons

Это была одна из самых громких мошеннических схем XX века, но ни одной официальной продажи не существовало. Более того, афера настолько ошеломила жертву, что тот долгое время молчал из-за стыда.

Впоследствии Люстиг решил повторить эту схему, однако следующий покупатель обратился в полицию и мошенник был разоблачен. Именно эта история и породила миф о демонтаже символа Парижа.

Секретные туннели под Эйфелевой башней

Среди менее известных легенд особое место занимает история о якобы разветвленной системе подземных тоннелей, которые ведут от Эйфелевой башни к разным частям Парижа. Некоторые туристы убеждены, что эти проходы использовались для военных или правительственных целей, а также как секретные маршруты эвакуации во время войн.

Этот миф частично подпитывается реальной сложной инфраструктурой под городом. Париж действительно имеет огромную сеть подземелий, включая катакомбы и технические тоннели. Однако эти системы не связаны непосредственно с Эйфелевой башней как отдельным объектом с собственными секретными ходами.

Исторические документы и инженерные планы не содержат никаких подтверждений существования специальных тоннелей, ведущих именно от башни. Вся подземная часть сооружения ограничивается фундаментом и техническими помещениями, необходимыми для обслуживания конструкции. Таким образом, история о "секретных коридорах" является скорее продуктом городской мифологии, чем реальным фактом.

Эйфелеву башню запрещено фотографировать ночью

Многие путешественники уверены, что фотографировать Эйфелеву башню ночью строго запрещено законом, и за это можно получить штраф. Этот миф активно распространяется в туристических блогах и социальных сетях, что делает его одним из самых запутанных.

Многие путешественники уверены, что фотографировать Эйфелеву башню ночью строго запрещено законом Фото: Wikimedia Commons

Источник этой путаницы заключается в авторском праве. Саму конструкцию башни, созданную в XIX веке, можно свободно фотографировать, поскольку она уже находится в публичном доступе. Однако ночная иллюминация, которая была разработана значительно позже, юридически считается отдельным художественным произведением.

Это означает, что коммерческое использование ночных фотографий может требовать разрешения, но для обычных туристов, которые делают снимки для личного пользования, никаких ограничений фактически нет. Таким образом, утверждение о полном запрете фотографирования является преувеличением, которое возникло из-за неправильной трактовки юридических нюансов.

Эйфелева башня давно превратилась в большее, чем в архитектурное сооружение. Она стала культурным феноменом, вокруг которого постоянно возникают легенды, мистификации и сенсации. Но реальная история этой конструкции часто оказывается интереснее выдумок.

