У ці міфи вірять досі: найвідоміші вигадки про Ейфелеву вежу, які вважають правдою (фото)

Ейфелева вежа — не просто архітектурна пам’ятка, а й один із найвідоміших символів світу. Але разом із популярністю навколо неї народилися десятки історій, чуток і вигадок, багато з яких сприймаються як факти. Фокус перевірив, що — правда, а що — не зовсвім.

Частина цих історій настільки глибоко вкоренилася в масовій культурі, що їх повторюють навіть досвідчені мандрівники. Деякі з них звучать правдоподібно через історичний контекст, інші виникли через соцмережі або старі газетні сенсації, пише Фокус.

Таємна кімната на вершині Ейфелевої вежі

Один із найстійкіших міфів стверджує, що Гюстав Ейфель, творець вежі, нібито побудував на вершині приватний розкішний палац, де жив мало не постійно, далеко від міського шуму. Сам факт існування невеликого приватного приміщення породив безліч перебільшень, і з часом "таємна квартира" перетворилася в уяві публіки на легендарну схованку мільйонера.

Насправді квартира існувала, але її призначення було значно скромнішим. Це було невелике функціональне приміщення, яке Ейфель використовував переважно для прийому гостей, наукових спостережень і експериментів.

У цій квартирі проводилися атмосферні дослідження, а не світські бали, про які часто пишуть популярні тексти. Навіть сучасні історики наголошують: найбільшою сенсацією був не розкішний інтер’єр, а сам факт того, що інженер створив приватний простір у такій неймовірній висоті.

Ще цікавіше те, що ця квартира стала важливим елементом у боротьбі за репутацію самої вежі. Вона допомагала показати, що споруда — не тимчасова декорація виставки, а простір для науки, спостережень і технологічного експерименту. Саме тому історія про "прихований палац" звучить ефектно, але реальність виявляється значно практичнішою.

Міф про гідравлічні опори під Ейфелевою вежею

Ще одна маловідома легенда стверджує, що Ейфелева вежа стоїть на гідравлічних домкратах, які нібито щодня регулюють її положення через вітер або температурні зміни.

Цей міф виник не на порожньому місці. Під час зведення вежі дійсно використовувалися гідравлічні домкрати. Вони допомагали точно вирівнювати чотири величезні опори перед остаточним монтажем першого рівня. На той момент навіть мінімальне відхилення могло поставити під загрозу всю конструкцію. Після завершення основних робіт конструкція спиралася вже на класичні кам’яні фундаменти.

Саме це часто губиться в переказах. Історичний факт поступово перетворився на сучасний міф. У результаті люди повторюють правдивий фрагмент історії, але помилково переносять його на нинішню конструкцію.

Туристичний успіх та військові технології

Часто можна почути, що після Всесвітньої виставки 1889 року вежа настільки сподобалася парижанам і туристам, що її просто вирішили залишити назавжди. Це зручна версія для популярних історій, бо вона підкреслює миттєвий тріумф архітектури.

Насправді початкова концесія передбачала зовсім інше. Вежа мала стояти лише до 1909 року, і перспектива демонтажу була цілком реальною. На момент будівництва вона викликала чимало критики, а багато представників мистецького середовища вважали її потворною металевою конструкцією.

Головну роль у її порятунку відіграла не романтика, а технологія. Вежа виявилася надзвичайно цінною для радіотелеграфії та військового зв’язку. Саме розвиток радіокомунікацій перетворив її з тимчасової виставкової споруди на стратегічний об’єкт. Іронія полягає в тому, що сьогодні мільйони людей сприймають її як символ кохання, хоча свого часу її фактично врятувала військова інженерія.

Ейфелеву вежу продали на металобрухт

Одна з найбільш дивовижних історій стверджує, що французький уряд колись офіційно продав Ейфелову вежу як металобрухт. Через численні перекази цей сюжет часто подають як реальний епізод державного рішення.

Правда набагато цікавіша. У 1925 році австро-угорський шахрай Віктор Люстиг видав себе за чиновника й організував фальшивий тендер на продаж вежі кільком торговцям металом. Один із них повірив настільки, що передав аферисту значну суму грошей і навіть хабар.

Це була одна з найгучніших шахрайських схем XX століття, але жодного офіційного продажу не існувало. Ба більше, афера настільки приголомшила жертву, що той довгий час мовчав через сором.

Згодом Люстиг вирішив повторити цю схему, проте наступний покупець звернувся до поліції й шахрая було викрито. Саме ця історія й породила міф про демонтаж символу Парижа.

Секретні тунелі під Ейфелевою вежею

Серед менш відомих легенд особливе місце займає історія про нібито розгалужену систему підземних тунелів, які ведуть від Ейфелової вежі до різних частин Парижа. Деякі туристи переконані, що ці проходи використовувалися для військових або урядових цілей, а також як секретні маршрути евакуації під час воєн.

Цей міф частково підживлюється реальною складною інфраструктурою під містом. Париж дійсно має величезну мережу підземель, включаючи катакомби та технічні тунелі. Проте ці системи не пов’язані безпосередньо з Ейфеловою вежею як окремим об’єктом із власними секретними ходами.

Історичні документи та інженерні плани не містять жодних підтверджень існування спеціальних тунелів, що ведуть саме від вежі. Уся підземна частина споруди обмежується фундаментом і технічними приміщеннями, необхідними для обслуговування конструкції. Таким чином, історія про "секретні коридори" є радше продуктом міської міфології, ніж реальним фактом.

Ейфелеву вежу заборонено фотографувати вночі

Багато мандрівників упевнені, що фотографувати Ейфелову вежу вночі суворо заборонено законом, і за це можна отримати штраф. Цей міф активно поширюється в туристичних блогах і соціальних мережах, що робить його одним із найбільш заплутаних.

Джерело цієї плутанини полягає в авторському праві. Саму конструкцію вежі, створену у XIX столітті, можна вільно фотографувати, оскільки вона вже перебуває в публічному доступі. Проте нічна ілюмінація, яка була розроблена значно пізніше, юридично вважається окремим художнім твором.

Це означає, що комерційне використання нічних фотографій може вимагати дозволу, але для звичайних туристів, які роблять знімки для особистого користування, жодних обмежень фактично немає. Таким чином, твердження про повну заборону фотографування є перебільшенням, яке виникло через неправильне трактування юридичних нюансів.

Ейфелова вежа давно перетворилася на більше, ніж на архітектурну споруду. Вона стала культурним феноменом, навколо якого постійно виникають легенди, містифікації та сенсації. Але реальна історія цієї конструкції часто виявляється цікавішою за вигадки.

