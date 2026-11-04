Купола Софии Киевской реставрируют впервые за 50 лет: как изменится святыня (фото)

На одном из куполов Софийского собора в Киеве впервые с 1970-х годов начались ремонтные работы. В учреждении сообщают, что ремонт этого объекта, внесенного в список ЮНЕСКО, будет завершен до наступления холодов.

Генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская отметила, что реставрационные работы куполов проводятся с соблюдением всех требований. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея в Facebook.

"На юго-восточном куполе Софийского собора начались масштабные аварийно-восстановительные и реставрационные работы. Последний раз элементы этой части памятника обновляли ещё в 1970-х годах. В настоящее время строители смонтировали леса и возвели защитный тент. Это укрытие позволит мастерам работать даже в непогоду", — говорится в тексте.

Один из куполов Софии Киевской закрыт для проведения реставрационных работ Фото: Facebook

Кроме того, в музее отмечают, что соответствующие ремонтные и реставрационные работы были проведены на северо-восточном куполе собора. Там специалисты укрепили и частично заменили конструктивные элементы, а также "обработали деревянные детали средствами огне- и биозащиты, восстановили медное покрытие и обновили декоративную отделку".

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"Сегодня Украина защищает не только свою территорию, но и историческую память, культурное наследие и собственную идентичность, поэтому проводимые в настоящее время работы имеют особое значение. Мы последовательно реализуем программу реставрации куполов Софийского собора", — говорит госпожа Куковальская.

Специалисты проводят работы по реконструкции купола собора Святой Софии Специалисты проводят работы по реконструкции купола собора Святой Софии

В музее добавляют, что весь проект предусматривает поэтапную реставрацию всех куполов и всей кровли собора. Финансирование работ осуществляет Минкульт с помощью спецфонда, а сумма средств на этот год составляет 15 млн грн. Также к финансированию присоединились меценаты.

По словам представителей музея, весь проект рассчитан на реставрацию и реконструкцию всех частей храмового комплекса. Ориентировочным сроком завершения работ указан конец 2028 года.

Ранее Фокус сообщал о том, как в заповеднике "София Киевская" открывается платный коворкинг. В музее пожаловались, что заповедник переживает не лучшие времена из-за низкого туристического спроса.

Впоследствии стало известно, что РФ едва не попала в Софийский собор во время обстрела СБУ. Там отметили, что в результате этого варварского обстрела в здании Консистории XVIII века возникли повреждения — там выбиты окна.