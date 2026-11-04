Куполи Софії Київської реставрують вперше за 50 років: як зміниться святиня (фото)

На одному з куполів Софійського собору в Києві розпочали проведення ремонтних робіт уперше з 1970-х років. В установі говорять, що пам'ятку ЮНЕСКО ремонтують на цій ділянці до настання холодів.

Генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська зазначила, що реставраційна робота куполів відбувається з дотримання усіх вимог. Про це йдеться в повідомленні пресслужби музею в Facebook.

"На південно-східному куполі Софійського собору розпочалися масштабні протиаварійні та реставраційні роботи. Востаннє елементи цієї частини пам’ятки оновлювали ще в 1970-х роках. Наразі будівельники змонтували риштування та звели захисний шатер. Це укриття дасть змогу майстрам працювати навіть в негоду", — вказано в тексті.

Один з куполів Софії Київської закрити для проведення реставраційних робіт Фото: Facebook

Також у музеї вказують, що відповідні заходи з ремонту та реставрації провели на північно-східному куполі собору. Там спеціалісти укріпили та частково замінили конструктивні елементи, а також "обробили дерев'яні деталі вогне- та біозахистом, відновили мідне покриття й оновили декоративне оздоблення".

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"Україна сьогодні захищає не лише свою територію, а й історичну пам’ять, культурні надбання та власну ідентичність, тож нинішні роботи мають особливе значення. Ми послідовно реалізуємо програму реставрації куполів Софійського собору", — говорить пані Куковальська.

Фахівці проводять роботи з реконструкції купола Софії Фахівці проводять роботи з реконструкції купола Софії

В музеї додають, що весь проєкт передбачає поетапну реставрацію всіх куполів і всієї покрівлі собору. Фінансування робіт здійснює Мінкульт за допомогою спецфонду, а сума грошей на цей рік складає 15 млн грн. Також до фінансування долучилися меценати.

За словами представників музею, весь проєкт розраховано на онову та реконструкцію всіх частин храмового комплексу. Орієнтовним терміном завершення робіт указано кінець 2028 року.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у заповіднику "Софія Київська" відкривається платний коворкінг. У музеї поскаржилися, що заповідник переживає не найкращі часи через низький туристичний попит.

Згодом стало відомо, що РФ мало не влучила по Софійському собору під час обстрілу СБУ. Там зазначили, що внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії ХVIII століття – там вибиті вікна.