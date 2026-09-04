РФ мало не влучила по Софійському собору під час обстрілу СБУ: пошкоджено будівлю (відео)

ЗС РФ атакували дроном будівлю СБУ біля станції метро Золоті Ворота. Установа зазнала ушкоджень. Але також постраждала територія комплексу "Софія Київська".

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки росії по центру Києва ворожий безпілотник влучив у будівлю, що знаходиться за кілька десятків метрів від нашої найціннішої пам'ятки — Софії Київської", — повідомила пресслужба Національного заповіднику "Софія Київська".

Будинок Консисторії зазнав ушкоджень Фото: Соцмережi

Там зазначили, що внаслідок цього варварського обстрілу є пошкодження в будинку Консисторії ХVIII століття – там вибиті вікна. Інші об'єкти Софії Київської не постраждали.

Заступник гендиректора заповідника Вадим Кириленко у коментарі кореспондентці "5 каналу" заявив, що споруду Софійського собору врятувало те, що ударна хвиля пішла понизу.

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"Буквально в 100 метрах від нас було влучання і після цього влучання вибуховою хвилею повибивало вікна, скло, рами, огородження конструкції. У цій всій історії було таке одне, що влучання було не дуже високо і вибухова хвиля вдарила не в собор, а в оточуючі пам'ятки", — сказав він.

Але Кириленко підтвердив, що під час російського обстрілу зачепило будівлю консисторії, що виходить на вулицю Володимирську — вибиті вікна та знищено вхідну групу зі скла.

"Це спадок всього людства. Він належить не тільки вам чи мені, тобто воно належить всім на цій планеті", — зазначив Кириленко.

За його словами, це не перший обстріл, який дістався спадщини ЮНЕСКО: "Вже неоднократно до нас були то вибухові хвилі, то ми "Іскандери" тут збирали. А от таке влучання, яке сьогодні трапилося днем, — це так вперше".

Нагадаємо, реактивний дрон вдарив по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва поблизу станції метро Золоті Ворота. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що росіяни цілили у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

В СБУ вже пообіцяли росіянам "болючу відповідь" на удар по будівлі у Києві.