Россия едва не попала в Софийский собор во время обстрела СБУ: повреждено здание (видео)

Вооруженные силы РФ атаковали с помощью дрона здание СБУ возле станции метро "Золотые Ворота". Здание получило повреждения. Пострадала также территория комплекса "София Киевская".

"Во время сегодняшней воздушной атаки России по центру Киева вражеский беспилотник поразил здание, расположенное в нескольких десятках метров от нашего самого ценного памятника — Софии Киевской", — сообщила пресс-служба Национального заповедника "София Киевская".

Здание Консистории получило повреждения Фото: Соцсети

Там отметили, что в результате этого варварского обстрела в здании Консистории XVIII века возникли повреждения — там выбиты окна. Остальные объекты Софии Киевской не пострадали.

Заместитель генерального директора заповедника Вадим Кириленко в комментарии корреспондентке "5 канала" заявил, что здание Софийского собора спасло то, что ударная волна прошла внизу.

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"Буквально в 100 метрах от нас произошло попадание, и в результате взрывной волны выбило окна, стекло, рамы и ограждающие конструкции. В этой всей истории было одно обстоятельство: попадание было не очень высоко, и взрывная волна ударила не по собору, а по окружающим памятникам", — сказал он.

Однако Кириленко подтвердил, что во время российского обстрела пострадало здание консистории, выходящее на Владимирскую улицу: выбиты окна и разрушена входная группа из стекла.

"Это наследие всего человечества. Оно принадлежит не только вам или мне, то есть оно принадлежит всем жителям этой планеты", — отметил Кириленко.

По его словам, это не первый обстрел, от которого пострадало наследие ЮНЕСКО: "Уже не раз к нам долетали то взрывные волны, то мы здесь собирали "Искандеры". А вот такое попадание, которое произошло сегодня днём, — это впервые".

Напомним, реактивный дрон нанес удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева, недалеко от станции метро "Золотые Ворота". Позже Владимир Зеленский сообщил, что россияне целились в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

В СБУ уже пообещали россиянам "болезненный ответ" на удар по зданию в Киеве.