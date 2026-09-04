Дрон РФ попал в здание СБУ в самом центре Киева: был нацелен на кабинет Поклада

Реактивный дрон нанес удар по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева, недалеко от станции метро "Золотые Ворота".

Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел около 15:30, после чего в районе Золотых Ворот начал подниматься густой дым. Впоследствии Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором отметил, что россияне целились в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

"Разговаривал с руководителем СБУ Александром Покладом. К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, напротив Софийского собора. Все экстренные службы находятся на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании. Поручил Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ", — написал президент.

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Зеленский сообщил, куда наносили удары россияне Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки реактивным дроном в центре Киева пострадали семь человек. Шестерых увезла скорая помощь.

Семь пострадавших в центре Киева Фото: Виталий Кличко / Telegram

Напомним, утром 4 сентября дрон Российской Федерации нанес удар по аэродрому "Жуляны" под Киевом. Над аэродромом поднялся столб дыма. Журналист Андрей Смолий сообщал, что именно там в воскресенье, 6 сентября, должен был приземлиться самолет с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Отметим, что "Фокус" писал о последствиях обстрела Киева, который произошел ночью и утром 3–4 сентября. По данным военной администрации, в столице пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.