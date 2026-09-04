Будет болезненным: в СБУ пообещали россиянам ответ на удар по зданию в Киеве

Президент Украины сообщил, что заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада о подготовке активных ответных действий на российские удары. Зеленский и Поклад встретились после удара российского дрона по главному зданию СБУ в центре Киева.

"Место проведения ответа определено. Время будет выбрано так, чтобы был результат", — сообщил Владимир Зеленский.

Пресс-служба СБУ также прокомментировала взрыв в центре Киева.

"Сегодня враг нанёс удар по зданию Центрального управления СБУ. Дрон был целенаправленно направлен в кабинет главы Службы безопасности Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли — глава СБУ не пострадал", — говорится в сообщении.

Пообещали восстановить поврежденное здание. Кроме того, в Службе безопасности Украины пообещали россиянам "болезненный ответ".

"Еще больше спецопераций, раскрытых агентурных сетей и уничтоженных врагов", — отметили в СБУ.

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Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что число пострадавших в результате удара российских войск по центру столицы увеличилось.

"В настоящее время в Шевченковском районе столицы 12 пострадавших. 9 раненых находятся в стационарах городских больниц. Двое из них — в тяжелом состоянии", — сообщил мэр.

Кроме того, он отметил, что пожар в нежилом здании в Шевченковском районе был потушен.

"Произошло обрушение перекрытия и внешней стены здания. Экстренные службы продолжают работать на месте", — сообщил глава столицы.

Также от российского удара пострадала территория комплекса "София Киевская". Пострадало здание консистории, выходящее на улицу Владимирскую — выбиты окна и уничтожена входная группа из стекла.

Сам Софийский собор остался невредимым.

"Буквально в 100 метрах от нас произошло попадание, и в результате взрывной волны выбило окна, стекло, рамы и ограждающие конструкции. В этой всей истории было одно обстоятельство: попадание произошло не очень высоко, и взрывная волна ударила не по собору, а в окружающие памятники", — рассказал заместитель генерального директора заповедника Вадим Кириленко, отметив, что собор спасло то, что ударная волна прошла внизу.

Напомним, взрыв в центре Киева прогремел около 15:30. Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором отметил, что россияне целевали в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

Отметим, что Фокус писал о последствиях обстрела Киева, который произошёл ночью и утром 3–4 сентября. По данным военной администрации, в столице пострадали 13 человек, в том числе один ребёнок.