Буде болючою: в СБУ пообіцяли росіянам відповідь на удар по будівлі у Києві

Президент України розповів, що заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку активних дій у відповідь на російські удари. Зеленський та Поклад зустрілись після удару російського дрона по головній будівлі СБУ в центрі Києва.

"Географію відповіді визначили. Час буде обраний так, щоб був результат", — повідомив Володимир Зеленський.

Прессслужба СБУ також прокоментувала удар в центрі Києва.

"Сьогодні ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли — очільник СБУ не зазнав ушкоджень", — сказано у повідомленні.

Пошкоджену будівлю пообіцяли відновити. Також в Службі безпеки України пообіцяли росіянам "болючу відповідь".

"Ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", — зазначили в СБУ.

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Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих від удару росіян по центру столиці зросла.

"Наразі 12 постраждалих у Шевченківському районі столиці. 9 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє з них — у важкому стані", — повідомив мер.

Також він зазначив, що пожежу в нежитловій будівлі в Шевченківському районі ліквідували.

"Відбулося руйнування перекриття та зовнішньої стіни будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці", — розповів очільник столиці.

Також від російського удару постраждала територія комплексу "Софія Київська". Зачепило будівлю консисторії, що виходить на вулицю Володимирську — вибиті вікна та знищено вхідну групу зі скла.

Сам Софійський собор лишився неушкодженим.

"Буквально в 100 метрах від нас було влучання і після цього влучання вибуховою хвилею повибивало вікна, скло, рами, огородження конструкції. У цій всій історії було таке одне, що влучання було не дуже високо і вибухова хвиля вдарила не в собор, а в оточуючі пам'ятки", — розповів заступник гендиректора заповідника Вадим Кириленко, зазначивши, що собор врятувало те, що ударна хвиля пішла понизу.

Нагадаємо, вибух в центрі Києва пролунав близько 15.30. Володимир Зеленський опублікував пост в якому зазначив, що росіяни цілили у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада.

Зазначимо, Фокус писав про наслідки обстрілу Києва, який відбувся у вночі та зранку 3-4 вересня. Згідно з даними військової адміністрації, у столиці постраждало 13 людей, серед них — одна дитина.