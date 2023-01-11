В заповеднике "София Киевская" открывается платный коворкинг: что там будет

Рабочее пространство заработает 16 января в доме Консистории. В музее пожаловались, что заповедник переживает не лучшие времена из-за низкого туристического спроса.

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Национальный заповедник "София Киевская" с понедельника, 16 января, открывает на своей территории платный коворкинг "Софит". Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

"Софит" — место света под покровом премудрости Святой Софии, для всех, кому нужно комфортное рабочее пространство", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба музея, коворкинг будет "небольшим, но уютным". Он подойдет для it-специалистов, дизайнеров, программистов и маркетологов, считают в заповеднике.

[ + – ] Заповедник сейчас переживает не лучшие времена

Рабочее пространство создают в доме Консистории — здание было построено в 1722–1730 года для размещения пекарни Софийского монастыря.

"Из-за снижения спроса и количества посетителей музейное дело переживает не лучшие времена. Давайте поддержим друг друга в приближении такой желанной победы!" — объясняет пресс-служба решение открыть коворкинг в "Софии Киевской".

В заповеднике обещают обеспечить клиентов бесперебойным электроснабжением и скоростным интернетом. В случае воздушной тревоги можно перейти в укрытие.

[ + – ] Коворкинг "Софит" будет "небольшим, но уютным", обещают в заповеднике

Что будет доступно в коворкинге:

рабочее место в современном, недавно отремонтированном помещении;

отдельная комната для встреч;

скоростной интернет;

бесперебойное электроснабжение;

укрытие;

вода, кофе, чай;

клининг;

охрана.

Стоимость работы с "Софите" — 100 грн в час. В день открытия первые два часа аренды будут бесплатными. Также есть возможность купить абонемент на неделю.

Пространство будет открыто по будням с 9.00 до 18.00, но рабочее место лучше забронировать заранее.

Напомним, в январе 2022 года американское издание The Wall Street Journal в своей статье написало, что наследие великого киевского князя Ярослава Мудрого стало исторической основой войны между Украиной и Россией. Журналисты рассказали, как украинская власть искала останки Ярослава, чтобы доказать право Украины на независимость.