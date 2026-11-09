Пазл із тисяч рештків: як відновлюють давні вітражі собору в Ковентрі, що пережив атаки нацистів

Старі вітражі собору в британському Ковентрі простояли понад 500 років аж до бомбардування нацистами 1940 року. Після того рештки склали в 30 дерев'яних ящиків і зберігалися в підвалі аж до часу, поки реставратори не займуться цією головоломкою.

Адміністрація собору знала, що залишки вітражів часів Реформації становлять справжній скарб, а тепер фахівці проводять роботи з віртуального відтворення зображень після тисяч знімків фрагментів, які нагадували неймовірно складну головоломку. Про це повідомляє The Guardian.

Реставраторка вітражів Лаура Аткінсон говорить, що їм довелося буквально перезбирати та оцінювати всі наявні елементи шматків. За її словами, кількість сцен і елементів, які сформували пазл, є величезними.

"Є біблійні сцени, сцени розп'яття; Є зображення донорів, які спочатку фінансували вікна, і на фото вони стоять на колінах і моляться", — сказала вона.

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Інші роботи, говорить пані Аткінсон, показують "примхливих тварин і чудовиськ, які просто дивовижні" та зображення дорогоцінних каменів і прикрас тканин, які вимагали величезної технічної майстерності від оригінальних склярів.

Науковці зісканували десятки фрагментів вітражів собору Фото: The Guardian

Керівник відділу спадщини Ковентрі Ендрю Гайнс сказав, що серед експертів було "відкритою таємницею", що у підвалах Ковентрі зберігає світового рівня архів середньовічних скляних фрагментів, "але через спосіб зберігання речей ми просто не усвідомлювали їхньої важливості, такого масштабу". Проєкт вперше дозволив експертам подумати про "збереження природи, дослідження та залучення так, як ми ніколи не могли зробити", говорить фахівець.

"Доступ до архіву скла відкриває безліч можливостей для подальших досліджень, зокрема, що інструменти ШІ у можуть допомогти відновити тематику оригінальних вікон XV століття та розпізнати паралелі в стилі між ковентрійським склом і вікнами Вестмінстерського абатства та Кентерберійського собору. Було б дуже цікаво побачити і скласти уявлення про те, як середньовічні ремісники рухалися і працювали в різних соборах і на різних етапах роботи", — додала дослідниця Лаура Аткінсос.

Проєкт каталогізації рештків вітражів дозволить колекції сканованих фрагментів скла бути доступними для публічного перегляду через додаток Bloomberg Connects. Його старт планується вже в листопаді цього року.

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