Стало известно имя победителя Букеровской премии 2026 года: кто выиграл и почему книгу критикуют (фото)

Вечером 9 ноября в Британии был объявлен новый лауреат Букеровской премии за 2026 год. Им стал литератор М. Джон Гаррисон за свой роман "Конец всего", который был встречен и оценен читателями довольно прохладно.

Сам победитель не ожидал такого решения жюри и говорит, что намерен подумать со своим выигрышем. Об этом сообщает пресс-служба литературной награды.

"Конец всего" — это дестабилизирующий и сатирический антиутопический роман, которыйрассказывает о пляжнике и его тете с пистолетом, едва выживающими вместе на побережье Кента в ближайшем будущем", — указано в сообщении.

Также жюри премии отметило "короткие и кинематографические разделы романа", где Гаррисон одновременно "опирается на традиционные литературные формы и переворачивает их, исследуя границы человеческого понимания и позволяя читателю восполнить пробелы". Также автор побил другой рекорд – М. Джон Гаррисон стал старейшим победителем премии в 81 год, а его литературная карьера длится уже более 60 лет.

Видео дня

Обложка книги победителя Букеровской премии за 2026 год Фото: The Booker Prizes

По правилам премии победитель получает награду и финансовую премию в 50 тысяч фунтов (более 3 млн грн). Все лауреаты Букеровской премии получают право размещать логотип премии в случае выигрыша.

Критика романа и премии: почему мнение читателей разделилось

В сети далеко не все остались довольны победой М. Джона Гаррисона, которого считали одним из маловероятных фаворитов в гонке среди кандидатов в шорт-листе. Кроме того, на портале Goodreads средний рейтинг книги новоиспеченного победителя составил всего 2,85 из 5.

Средние отзывы победителя Букеровской премии за 2026 год Фото: скриншот

В то же время, книжные блоггеры и читатели не могу скрыть собственного разочарования решение жюри относительно победителя. Португальский блоггер Педру Маркес выложил видео с собственной реакцией на объявление жюри, которое уже стало мемом в сети.

Также, судя по отзывам между читателями, именно книга победителя поделила читателей на два лагеря — одни считают ее замечательной постапокалиптической историей о важных вещах, тогда как другие — кринжем с непонятной логикой развития событий и низким уровнем развертывания истории.

Ранее Фокус сообщал о том, кто вошел в краткий список премии 2026 года. В нее вошли шесть авторов, а трое из них — букмекеры и читатели видят явными фаворитами.

Впоследствии стало известно, что Букеровская премия попала в скандал из-за "лучшего романа года". По мнению экспертов и книгоманов, роман американской писательницы Эммы Клайн "Свитзи" об истории мужчины, страдающего тяжелой болезнью и ищущего способов, незаслуженно не приняли в шорт-лист премии.