Стало відомо ім'я переможця Букерівської премії 2026: хто виграв і чому книжку критикують (фото)

Ввечері 9 листопада в Британії було оголошено нового лауреата Букерівської премії за 2026 рік. Ним став літератор М. Джон Гаррісон за свій роман "Кінець всього", який водночас був зустрітий та оцінений читачами досить прохолодно.

Сам переможець не очікував такого рішення журі та каже, що планує подумати зі своїм виграшем. Про це повідомляє пресслужба літературної нагороди.

"Кінець усього" — це дестабілізуючий і сатиричний антиутопічний роман, який розповідає про пляжника та його тітку з пістолетом, які ледве виживають разом на узбережжі Кента в найближчому майбутньому", — вказано в повідомленні.

Також журі премії відзначило "короткі та кінематографічні розділи роману", де Гаррісон одночасно "спирається на традиційні літературні форми і перевертає їх, досліджуючи межі людського розуміння і дозволяючи читачеві заповнити прогалини". Також автор побив інший рекорд — М. Джон Гаррісон став найстаршим переможцем премії в 81 рік, а його літературна кар'єра триває вже понад 60 років.

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Обкладинка книжки переможця Букерівської премії за 2026 Фото: The Booker Prizes

За правилами премії, переможець отримує нагороду та фінансову премію в 50 тисяч фунтів (понад 3 млн грн). Всі лауреати Букерівської премії отримують право розміщувати логотип премії у випадку виграшу.

Критика роману та премії: чому думка читачів розділилася

У мережі далеко не всі залишилися задоволеними перемогою М. Джона Гаррісона, якого вважали одним з малоймовірним фаворитів у гонці серед кандидатів у шорт-листі. Крім того, на порталі Goodreads середній рейтинг книжки новоспеченного переможця склав лише 2.85 із 5.

Середні відгуки переможця Букерівської премії за 2026 Фото: скриншот

Водночас книжкові блогери та читачі не можу приховати власного розчарування рішення журі щодо переможця. Португальський блогер Педру Маркес виклав відео із власною реакцію на оголошення журі, яке вже стало мемом у мережі.

Також, судячи з відгуків між читачами, саме книжка переможця поділила читачів на два табори — одні вважають її чудовою постапокаліптичною історією про важливі речі, тоді як другі — крінжем із незрозумілою логікою розвитку подій та низьким рівнем розгортання історії.

Раніше Фокус повідомляв про те, хто увійшов до короткого списку премії 2026 року. До неї ввійшло шестеро авторів, а трьох з них — букмекери та читачі бачать явними фаворитами.

Згодом стало відомо, що Букерівська премія потрапила в скандал через "найкращий роман року". На думку експертів і книгоманів, роман американського письменниці Емми Клайн "Світзі" про історії чоловіка, який страждає на важку хворобу та шукає способів, незаслужено не взяли до шорт-листа премії.