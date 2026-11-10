Объявлен длинный список литературной премии "Воля": какие тексты вошли в список (фото)

Министр культуры Украины Татьяна Бережная сообщила об объявлении длинного списка государственной литературной премии "Воля". В основной конкурс премии было взято 95 текстов в нескольких номинациях.

По словам госпожи Бережной, 26 книг от 17 издательств вошли в длинный список государственной литературной премии "Воля" в этом году. Об этом министерша написала в своем Facebook.

"В общей сложности на премию подали 95 книг. В длинный список вошли по десять произведений в номинациях "Лучшая прозаическая книга" и "Лучшая документальная книга", а также шесть — в номинации "Лучшая документальная книга иностранного автора об Украине, переведенной на украинский", — указано в тексте.

Список книг в лонг-листе к государственной премии "Воля" в номинации "Лучшая прозаическая книга" Фото: voliabookprize.gov.ua

По ее словам, в лонг-лист вошли книги о "которой проживаем, о нашей культурной памяти и истории, которую открываем для себя заново". Она добавляет, что в перечне премии есть разные литературные жанры — романы, репортажи, эссе, биографии-расследования, которые разными способами помогают "рассказать об Украине и понять собственный опыт".

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Номинанты лонг-листа премии "Воля" в категории "Лучшая документальная книга" Фото: voliabookprize.gov.ua

Государственная литературная премия "Воля" была учреждена Министерством культуры Украины и Киево-Могилянской академией при поддержке ПриватБанка. Ее задачей является миссия "поддержать литературный процесс в Украине, интегрировать его в глобальный дискурс, поощрять чтение и развивать книжный рынок".

Номинанты лонг-листа премии "Воля" в категории "Лучшая документальная книга иностранного автора, переведенная на украинский язык" Фото: voliabookprize.gov.ua

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